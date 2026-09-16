Mavi Dil hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Mavi Dil hastalığı belirtileri

Bergama’da hayvan sağlığını tehdit eden mavi dil hastalığı nedeniyle 15 mahallede 40 gün süreyle karantina tedbiri uygulanmaya başlandı. Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarına gönderilen bilgilendirmede, Yenikent Mahallesi’nde mavi dil hastalığı çıkışı olduğu bildirildi. Peki, Mavi Dil hastalığı nedir, belirtileri neler?

Mavidil hastalığı, özellikle koyunlarda görülen sokucu sineklerle nakledilen viral bir hastalıktır. Bu sinekler özellikle yağmurlu yaz günlerinin ardındaki rutubetli gecelerde aktiftirler. Mavidil hastalığı ilk olarak Yunanistan'da, daha sonra Bulgaristan'da çıkmıştır. Hastalık, İtalya ve Romanya'ya da yayılmıştır.



MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Hastalıkta klinik belirtiler aniden 40-42 o C ye varan ateş, dolaşım bozuklukları, irinli burun akıntısı ve yaralarla karakterizedir. Mavidil zooonoz bir hastalık olmayıp,hasta hayvanların et ve süt ürünleri insanlar için risk oluşturmamaktadır.



Tipik bulguları şunlardır:

Aniden 40-42 o C ye varan ateş,

Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,

Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,

Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,

Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,

Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,

Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme,

MAVİ DİL HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Mavidil hastalığı tatarcık olarak bilinen sinek türleriyle yayılmakta, hasta hayvandan sağlam hayvanlara kan emmek suretiyle bulaşmaktadır. Hastalıkla mücadelenin esasını, karantina, hasta hayvanların imhası ve sokucu sineklerle mücadele ile birlikte aşılamalar teşkil eder. İlaçla tedavisi mümkün değildir.

Bu yüzden yetiştiricilerin sineklere karşı işletmelerini ilaçlaması, ağıl ve ahırlardaki pencerelerine sinek teli takması, hayvan dışkılarını ağıl ve ahırlarda biriktirmemesi, çeşitli antiparaziter ve insektisitlerle önlem alması önemlidir. Güneş batmadan 1 saat önceki dönemle, güneş doğumundan 1 saat sonrası dönem arasında hayvanlar otlaklara çıkartılmamalıdır. Islak, bataklık, silo akıntıları, durgun suların bulunduğu yerler kurutulmalıdır.

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