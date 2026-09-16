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Ekonomi

Avrupa'nın en büyük şirketleri açıklandı! Listede 11 Türk firma yer aldı

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Avrupa'nın en büyük şirketleri açıklandı! Listede 11 Türk firma yer aldı

Fortune 500 Europe 2026 listesi açıklandı. Avrupa'nın en büyük 500 şirketinin yer aldığı listede Türkiye'den 11 şirket bulunurken, Türk şirketlerinin toplam geliri 285,4 milyar dolara ulaştı.

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ABD merkezli iş dünyası dergisi Fortune tarafından hazırlanan Fortune 500 Europe 2026 listesi açıklandı. Avrupa'nın en büyük 500 şirketini kapsayan listede Türkiye'den 11 şirket yer aldı. 23 ülkeden ve 21 farklı sektörden şirketin yer aldığı listenin toplam geliri, geçen yıla göre yüzde 4 artarak 15,5 trilyon dolara çıktı. Bu rakam, Avrupa ekonomisinin yaklaşık yarısına denk geldi. İşte detaylar...

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Açıklanan listeye göre Avrupa'nın en büyük şirketi, Alman otomotiv devi Volkswagen olarak öne çıktı. 363,1 milyar dolarlık geliriyle Fortune 500 Europe listesinin ilk sırasında yer alan şirket, üst üste üçüncü kez bu unvanı aldı. Listenin ikinci sırasında ise petrol devi Shell bulunuyor. 273,7 milyar dolarlık geliriyle öne çıkan Londra, Birleşik Krallık merkezli şirket, listenin ikinci sırasında yer aldı. Merkezi İsviçre'de bulunan dünyanın büyük emtia ticareti ve madencilik şirketlerinden Glencore ise 247,5 milyar dolarlık gelirle üçüncü sırada yer aldı.

Avrupanın en büyük şirketleri açıklandı! Listede 11 Türk firma yer aldı
Başlık ResmiAvrupanın en büyük şirketleri açıklandı! Listede 11 Türk firma yer aldı

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK 10 ŞİRKETİ

Listenin dördüncü sırasında 192,5 milyar dolarlık geliriyle BP yer aldı. TotalEnergies 182,3 milyar dolarla beşinci, Stellantis ise 173,1 milyar dolarla altıncı oldu. BMW Group 150,5 milyar dolarlık gelirle yedinci sırada bulunurken, Mercedes-Benz Group 149,1 milyar dolarla sekizinci sırayı aldı.

Banco Santander 145,1 milyar dolarlık gelirle dokuzuncu olurken, BNP Paribas 141,6 milyar dolarla ilk 10'u tamamladı. Öte yandan HSBC, 22 milyar dolarlık kârıyla listede en yüksek kâr açıklayan şirket oldu.

Avrupanın en büyük şirketleri açıklandı! Listede 11 Türk firma yer aldı
Başlık ResmiAvrupanın en büyük şirketleri açıklandı! Listede 11 Türk firma yer aldı

TÜRKİYE'DEN 11 ŞİRKET LİSTEDE BULUNUYOR

Fortune 500 Europe 2026 listesinde Türkiye merkezli 11 şirket yer aldı. Türkiye'den listeye giren şirketler arasında Koç Holding 53. sırayla ilk sırada yer alırken, VakıfBank 143. sırada ikinci, Sabancı Holding ise 146. sırada üçüncü oldu. İş Bankası 151. sırada dördüncü olurken, Halkbank 163. sırada beşinci sırada yer aldı.

Listenin devamı ise sırasıyla; THY (179), FordOtosan (215), BİM (240), Anadolu Grubu (244), Tera Yatırım Menkul Değerler (389) ve Tofaş (470) olarak öne çıktı.

Avrupanın en büyük şirketleri açıklandı! Listede 11 Türk firma yer aldı
Başlık ResmiAvrupanın en büyük şirketleri açıklandı! Listede 11 Türk firma yer aldı

Açıklanan verilere göre Fortune 500 Europe 2026 listesinde Türkiye merkezli 11 şirketin toplam geliri 285,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Türkiye'den listeye giren şirketlerde toplam 516 bin 100 kişinin istihdam edildiği belirtildi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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