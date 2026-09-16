Adana'da silahlı saldırı: 8 çocuk babası can verdi

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 8 çocuk babası bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da gece saatlerinde Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Yaşar Akman, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Akman'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Seyhan Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSISeyhan

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