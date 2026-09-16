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Dünya

Rusya, Ukrayna'da sivilleri taşıyan minibüsü vurdu: Ölü ve yaralılar var

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Rusya, Ukrayna'da sivilleri taşıyan minibüsü vurdu: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesinde sivilleri taşıyan minibüse Rusya tarafından insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, en az 7 kişi de yaralandı.

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4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında sivil can kayıpları yaşanmaya devam ediyor.

Rusya, Ukraynada sivilleri taşıyan minibüsü vurdu: Ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiRusya, Ukraynada sivilleri taşıyan minibüsü vurdu: Ölü ve yaralılar var

SİVİLLERİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜ HEDEF ALDILAR

Rusya, Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesinde sivilleri taşıyan minibüsü hedef aldı. İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, en az 7 kişi de yaralandı. Bölge Valisi Oleksandr Hanzha, saldırının Nikopol kenti çevresinde gerçekleştiğini açıkladı.

Rusya, Ukraynada sivilleri taşıyan minibüsü vurdu: Ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiRusya, Ukraynada sivilleri taşıyan minibüsü vurdu: Ölü ve yaralılar var

Dnipropetrovsk Bölge Konseyi Başkanı Mykola Lukashuk ise, "Ruslar alaycı bir şekilde bir yolcu otobüsünü vurdu. Günlük işlerini yapmak üzere yola çıkan insanları taşıyan minibüsü hedef aldılar" ifadelerini kullandı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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