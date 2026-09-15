Albaraka Türk’ün eski Genel Müdürü ve Hayat Finans Yönetim Kurulu Üyesi Osman Akyüz, vefat etti. Uzun yıllar katılım finans sektöründe üst düzey görevlerde bulunan 72 yaşındaki Akyüz'ün cenazesi Kocaeli'de toprağa verilecek.

Türkiye katılım finans sektörünün önemli isimlerinden, Albaraka Türk’ün eski Genel Müdürü ve Hayat Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Osman Akyüz, 72 yaşında hayatını kaybetti. Katılım finans sektöründe uzun yıllar görev yapan Akyüz’ün vefatı, finans camiasında üzüntüyle karşılandı. Akyüz, özellikle katılım bankacılığının gelişimine yönelik çalışmalarıyla sektörün öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

SEKTÖRDE UZUN YILLAR GÖREV YAPTI

Osman Akyüz, kariyeri boyunca katılım finans alanında çeşitli görevler üstlendi. Albaraka Türk’te Genel Müdürlük görevini yürüten Akyüz, daha sonra Hayat Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak sektöre katkı sunmaya devam etti.

Katılım finansın Türkiye’de gelişmesi ve yaygınlaşması konusunda önemli çalışmalarda bulunan Akyüz, sektör temsilcileri tarafından tecrübesi ve katkılarıyla tanınıyordu.

Katılım finans sektörünün acı günü! Osman Akyüz hayatını kaybetti

72 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Osman Akyüz'ün 72 yaşında hayatını kaybetmesi, katılım finans sektöründe büyük üzüntüye neden oldu. Akyüz'ün vefatının ardından sektör temsilcileri ve çalışma arkadaşları taziye mesajları paylaştı.

Akyüz'ün cenaze törenine ilişkin detayların daha sonra paylaşılması bekleniyor.

CENAZESİ KOCAELİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Hayat Finans'tan Osman Akyüz'ün vefatına ilişkin bir paylaşım yapıldı. Akyüz'ün cenazesinin bugün Kocaeli'den kaldırılacağı belirtildi.

Hayat Finans'tan yapılan açıklama şöyle:

"Bankamızın Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı Sayın Osman Akyüz’ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Katılım finans sektörünün gelişmesine 40 yılı aşkın süre öncülük eden merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

Cenaze namazı yarın (15 Eylül Salı) Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Maşukiye Mahallesi, Merkez Camii’inde, ikindi namazına müteakip kılınacak, cenaze namazının ardından Maşukiye Çiftlik (Dörtyol) mezarlığına defnedilecektir."