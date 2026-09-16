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Dünya

Erdoğan-Trump zirvesi öncesi sürpriz gelişme! 150 uçaklık anlaşmada düğüm çözülüyor

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Erdoğan-Trump zirvesi öncesi sürpriz gelişme! 150 uçaklık anlaşmada düğüm çözülüyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) motor bakım şartları nedeniyle beklemeye aldığı 150 adet Boeing 737 MAX siparişinde kritik bir gelişme yaşandı. Reuters'a konuşan dört kaynağa göre Boeing, uzun süredir bekleyen siparişi sonuçlandırmaya yakın.

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Türk Hava Yolları'nın (THY) 150 adet Boeing 737 MAX için yürüttüğü süreçte motor bakım şartları görüşmelerin kilit başlıklarından biri olmuştu. THY'nin anlaşma sağlanamaması halinde Airbus'a yönelebileceğini gündeme getirmesinin ardından beklemeye alınan sipariş için taraflar yeniden masada. Reuters'a konuşan kaynaklar, uzun süredir bekleyen anlaşmanın yeniden rayına girdiğini söyledi

Reuters'ın haberine göre anlaşmazlığın merkezinde, THY'nin motor bakımına ilişkin talebi bulunuyor. Üç kaynak, görüşmelerin yeniden rayına oturduğunu ve anlaşmanın önümüzdeki hafta imzalanabileceğini söyledi.

Söz konusu 150 uçaklık sipariş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl gerçekleştirdiği görüşmenin ardından duyurulan toplam 225 uçaklık paketin bir parçasıydı.

Erdoğan-Trump zirvesi öncesi sürpriz gelişme! 150 uçaklık anlaşmada düğüm çözülüyo
Başlık ResmiErdoğan-Trump zirvesi öncesi sürpriz gelişme! 150 uçaklık anlaşmada düğüm çözülüyo

THY ŞARTINI MASAYA KOYDU

Siparişin tamamlanması, Boeing 737 MAX uçaklarında kullanılan motorların bakımına ilişkin görüşmeler nedeniyle gecikmişti.

Reuters'a konuşan sektör kaynaklarına göre THY, 737 MAX'larda kullanılan motorlar için kendi bakım tesisini kurmak ve motor üreticisi CFM'nin en üst düzey ortakları arasına doğrudan katılmak istiyordu.

Söz konusu kararla birlikte THY'ye en yeni motor onarım teknolojilerine daha hızlı erişim sağlaması bekleniyordu.

Ancak tarafların "Premier" olarak adlandırılan bakım tesisi konusunda anlaşmaya varıp varmadığı henüz netleşmedi.

AIRBUS SEÇENEĞİ MASAYA GELMİŞTİ

Reuters'ın iddiasına göre THY, Boeing ile kapsamlı uçak anlaşmasını duyurmasının ardından motor üreticisi CFM ile fiyatlandırma konusunda anlaşmazlık yaşamıştı.

Havayolu, motor anlaşmasının sağlanamaması halinde 150 adet 737 MAX siparişini iptal ederek Airbus'a yönelebileceği uyarısında bulunmuştu.

CFM ise ABD'li GE Aerospace ile Fransız Safran'ın ortak girişimi olarak Boeing 737 MAX uçaklarında kullanılan LEAP motorlarını üretiyor.

ANLAŞMA YENİDEN RAYINA GİRDİ

Reuters'a konuşan üç kaynak, uzun süredir bekleyen anlaşmanın yeniden rayına girdiğini ve önümüzdeki hafta imzalanabileceğini söyledi.

Sektör kaynaklarına göre anlaşmazlığın temelinde, motorların uzun vadeli onarım maliyetlerinden doğacak riskin hangi tarafça üstlenileceği konusu bulunuyor.

İki kaynak ise siparişin tamamlanmasının, geçen yıl Beyaz Saray'da duyurulan anlaşmanın geri çekilmesinin önüne geçeceğini söyledi.

Erdoğan-Trump zirvesi öncesi sürpriz gelişme! 150 uçaklık anlaşmada düğüm çözülüyo
Başlık ResmiErdoğan-Trump zirvesi öncesi sürpriz gelişme! 150 uçaklık anlaşmada düğüm çözülüyo

GÖZLER ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE

Reuters, Türk basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yeniden bir araya gelmesinin beklendiğini de aktardı.

Beyaz Saray ise iki lider arasında görüşme yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz açıklama yapmadı.

THY YENİ UÇAKLAR İÇİN DE MASADA

THY Finans Kıdemli Başkan Yardımcısı Okan Baş, pazartesi günü katıldığı sektör konferansında şirketin İstanbul'daki merkezinin hızlı büyümesini desteklemek amacıyla yeni uçak siparişlerini değerlendirmeye devam ettiğini söyledi.

THY'nin Embraer E2 ve Airbus A220 gibi bölgesel uçakların yanı sıra Boeing 777X ile Airbus A350-1000 modellerini de değerlendirdiğini söyleyen Baş, bekleyen 737 MAX siparişine ilişkin ise yorum yapmadı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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