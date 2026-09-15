Süper Lig'in ilk yarısındaki derbi maçların tarihleri açıklandı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe arasında RAMS Park'ta oyananacak dev derbinin tarihi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 7 ile 16'ncı haftanın müsabaka programını açıkladı. Buna göre 8'inci haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş, 9'uncu haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, 13'üncü haftadaki Beşiktaş-Galatasaray, 15'inci haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakalarının gün ve saatleri de belli oldu.

Galatasaray, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenmişti.

Ligin ilk yarısındaki derbi maçların programı şöyle:

8. hafta

19 Ekim Pazartesi: 20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

9. hafta

26 Ekim Pazartesi: 21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

13. hafta

30 Kasım Pazartesi: 21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

15. hafta

13 Aralık Pazar: 19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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