Süper Lig'in ilk yarısındaki derbi maçların tarihleri açıklandı
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe arasında RAMS Park'ta oyananacak dev derbinin tarihi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 7 ile 16'ncı haftanın müsabaka programını açıkladı. Buna göre 8'inci haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş, 9'uncu haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, 13'üncü haftadaki Beşiktaş-Galatasaray, 15'inci haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakalarının gün ve saatleri de belli oldu.
Ligin ilk yarısındaki derbi maçların programı şöyle:
8. hafta
19 Ekim Pazartesi: 20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
9. hafta
26 Ekim Pazartesi: 21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
13. hafta
30 Kasım Pazartesi: 21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
15. hafta
13 Aralık Pazar: 19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)