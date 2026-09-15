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Spor

Tümer Metin'den Fenerbahçeli yıldıza sert tepki: Bizim ligin oyuncusu değil

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Tümer Metin'den Fenerbahçeli yıldıza sert tepki: Bizim ligin oyuncusu değil

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertli ekibin 33 yaşındaki Belçikalı santrforu Romelu Lukaku için dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Tümer Metin, sarı-lacivertli formayla 11'de ilk maçına çıkan ve 63 dakika sahada kalan deneyimli santrfor Romelu Lukaku'nun performansını eleştirdi.

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"BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NI TALAN ETTİ"

Tivibuspor'da maçı yorumlayan eski milli futbolcu, "Lukaku yetersiz. Lukaku'nun kilosunu da konuşursun. Bana kalırsa kariyerini de konuşun. Belçika Milli Takımı'nı talan etti bu adam. 'Altın jenerasyon' denen takım, Lukaku yüzünden bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

Romelu Lukaku, 63'üncü dakikada yerini Vedat Muriqi'e bıraktı.
Başlık ResmiRomelu Lukaku, 63'üncü dakikada yerini Vedat Muriqi'e bıraktı.

"BİZİM LİGİMİZİN SANTRFORU DEĞİL"

Tümer Metin, "Napoli'de oynadığı dönem (2024-2026, ilk sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşadı), parladığı dönem. Bana kalırsa gerisi hep böyleydi. Bizim ligimizin oyuncusu değil bana kalırsa, bizim ligin santrforu değil" iddiasında bulundu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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