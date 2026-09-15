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Dünya

Hürmüz'den geçen süper tanker mayına çarptı! ABD'den açıklama geldi

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Hürmüz'den geçen süper tanker mayına çarptı! ABD'den açıklama geldi

Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sürüyor. İran Devrim Muhafızları, boğazdan geçen süper tankerin mayına çarparak yandığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise bunu yalanlayıp "O tanker geçen ay füzeyle vurulmuştu" dedi.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nın güneyinde geçişe kısıtlanmış bir bölgede süper tanker olarak adlandırılan bir petrol tankerinin mayına çarptığını iddia etti. İki ila üç milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine sahip "Algaya" adlı tankerde yangın çıktığı aktarıldı.

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GEMİ TAMAMEN YANDI

Alevlerin söndürülemeyek, geminin tamamen yandığı belirtildi. Söz konusu güzergâhın kullanılmasının tehlikeli olduğuna ilişkin uyarılar yapıldığını hatırlatan Devrim Muhafızları, boğazda kontrolünün kendi denetimlerinde olmaya devam ettiğini yineledi.

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CENTCOM: O TANKERİ İRAN GEÇEN AY VURMUŞTU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) ise yalanlama geldi. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada "Panama bayraklı 'Algaya' geçen ay bir İran füzesi tarafından vurulmuş ve kullanılamaz hâle getirilmişti. Bu hafta sonu İran, Umman kıyılarında duran tankeri bir kere daha insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı. Tanker şu anda bölgesel bir ortak tarafından çekiliyor. Devrim Muhafızları'nın bu asılsız söylemi, boğazdaki ticari gemileri engellemeye çalışırken başvurduğu yalanların ve gözdağı verme girişimlerinin bir başka örneği" denildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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