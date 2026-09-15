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Spor

Inter'den 8 gollü maçta çılgın geri dönüş! Hakan Çalhanoğlu...

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Inter'den 8 gollü maçta çılgın geri dönüş! Hakan Çalhanoğlu...

Inter, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta 2-0'dan geri dönerek Udinese'yi 5-3 mağlup etti.

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, 2-0 geriye düştüğü sahasındaki mücadelede Udinese'yi 5-3 yendi.

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ÇALHANOĞLU FORMA GİYMEDİ

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kas zorlanması nedeniyle forma giymediği Inter'de, galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Carlos Augusto, 35. dakikada Nicolo Barella, 57. dakikada Marcus Thuram, 67. dakikada Pio Esposito ve 79. dakikada Ange-Yoan Bonny attı. Konuk ekibin gollerini ise 9. dakikada James Abankwah, 16. dakikada Jurgen Ekkelenkamp ve 90+1. dakikada Idrissa Gueye kaydetti.

INTER 4'TE 4 YAPTI

Ligde averajla ikinci sıradaki Inter, bu galibiyetle 4'te 4 yaparken Udinese 4 puanla 13. sırada yer aldı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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