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Dünya

ABD'den Rus bankasına darbe! VTB Bank yaptırım listesine alındı

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ABD'den Rus bankasına darbe! VTB Bank yaptırım listesine alındı

ABD Hazine Bakanlığı, İran'da faaliyet gösteren Rus kamu bankası VTB Bank'ı yaptırım listesine aldı. Bankanın İran yaptırımlarını delmeye dahil olduğu ve yaptırım uygulanan İran bankalarıyla muhabir bankacılık ilişkileri kurduğu belirtildi.

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ABD, İran'daki faaliyetleri nedeniyle Rusya'nın kamu bankası VTB Bank'a yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'da faaliyet gösteren VTB Bank'ın "İran yaptırımlarının delinmesine dahil olduğu" ve "yaptırım uygulanan İran bankalarıyla muhabir bankacılık ilişkileri kurduğu" gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, VTB Bank'ın şu anda dünyadaki en kapsamlı yaptırım uygulanan finans kurumları arasında yer aldığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, alınan tedbirlerin İran rejimine maddi imkan sağlayan, teknolojik veya finansal destek sunanları engellemeyi amaçladığını söyledi.

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VTB BANK'A DAHA ÖNCE DE YAPTIRIM UYGULANMIŞTI

VTB Bank, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle kapsamlı ABD ve Batı yaptırımlarına maruz kalan, Rusya'nın devlet kontrolündeki en büyük bankalarından biri olarak biliniyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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