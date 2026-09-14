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Tuana Elif'in ölümünde karar çıktı! İşte sürücüye verilen ceza

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Tuana Elif'in ölümünde karar çıktı! İşte sürücüye verilen ceza

Giresun'un Görele ilçesinde 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Adem Hasbaş'ın cezası belli oldu. Mahkeme, tutuklu sanığı 'olası kastla öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapse çarptırdı.

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Giresun'un Görele ilçesinde 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun, 28 Mart 2026'da Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele Köprüsü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışırken Adem Hasbaş'ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Tuana, iki gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

'TACİZ' DAVASININ MAĞDURUYDU

Tuana Elif Gülüşan Torun'un, Görele Belediye Başkanı olduğu dönemde "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan Hasbi Dede'nin davasında "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti. Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta görevden uzaklaştırılmış, yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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YARGILAMA DEVAM ETTİ

Tuana'nın ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Adem Hasbaş'ın yargılanmasına Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya Hasbaş'ın yanı sıra Tuana'nın annesi Nuray ve babası Ahmet Torun ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Hasbaş, olayı isteyerek gerçekleştirmediğini belirterek, "Gördüm, kendi canıma kastederek aracı bariyerlere kırdım. Üzgünüm, pişmanım, beraatimi istiyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanık avukatı da savunma yaptı.

CEZASI BELLİ OLDU

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adem Hasbaş'ı "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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