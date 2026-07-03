CHP’li Görele eski Belediye Başkanı Dede’nin ceza aldığı taciz davasının mağduru Tuana Elif Gülüşan Torun’un ölümüne sebep olan şoförün “olası kasıtla öldürme” suçundan yargılanması istendi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Mart 2026’da Görele ilçesinde meydana gelen ve 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun’un hayatını kaybettiği trafik kazasına dair soruşturmayı tamamladı. İddianamede sürücü Adem Hasbaş için “olası kasıtla öldürme” (12 ila 20 yıl hapis) suçundan ceza istendi.

CHP’li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin ceza aldığı cinsel taciz davasının mağduru Elif Torun’un hayatını kaybettiği trafik kazasının iddianamesi Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede şüphelinin 1,97 promil alkollü olduğu, yüksek hızla araç kullandığı belirtildi. Dosyada yer alan ifadelere göre, araçtaki yolculardan Yusuf Hasbaş olay öncesinde sürücü Adem Hasbaş’a “Aracı ben kullanayım” teklifinde bulundu ancak bu teklif kabul edilmedi. Savcılık, bu durumun sanığın riskin farkında olduğunu gösteren önemli unsurlardan biri olarak değerlendirdi. Soruşturma kapsamında incelenen verilere göre sanığın kazadan önce de yüksek hızla araç kullandığı tespit edildi. Ayrıca, ölüm sonucunu öngörebilecek durumda olmasına rağmen araç kullanmayı sürdürdüğü, bu sebeple “olası kasıt” hükümlerinin uygulanması gerektiği vurgulandı.

İddianamede olayın toplumda oluşturduğu infial, kamu vicdanını rencide eden niteliği ve suçun işleniş şekli dikkate alınarak şüpheli hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması istendi. Tuana Elif Torun’un ölümü kamuoyunda yalnızca bir trafi k kazası olarak değil, aynı zamanda eski Görele Belediye Başkanı CHP’li Hasbi Dede hakkında yürüyen cinsel taciz davasıyla bağlantılı olup olmadığı yönünden de tartışılıyor. Ailenin avukatları ve bazı kamuoyu temsilcileri, taciz davasının ardından genç kızın baskı ve şantaj iddialarıyla karşı karşıya kaldığını öne sürerken, kazanın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini savunuyor.

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