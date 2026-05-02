Giresun'da belediye çalışanı Nuray Torun'un 16 yaşındaki kızı Elif Tuana'yı taciz ettiği gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin telefonunda yapılan incelemede olayın gerçek yüzü ortaya çıktı.

Hasbi Dede

KIZININ 'MESAJLARI BEN ATTIM' İDDİASI ÇÜRÜDÜ

Tuana'ya mesajı kendisinin değil kızının attığını iddia eden Dede'nin telefon incelemesinde 8 Şubat gecesi Tuana'ya Instagram üzerinden ilk mesajın atıldığı saat 03.22'den sadece 3 dakika önce 03.19'da kimliği tespit edilemeyen bir kadının durumuna baktığı ortaya çıktı. Böylece, Hasbi Dede'nin o gece telefonuna dokunmadığı iddiası ve kızı A.B.'nin babasının suçunu üstlenmek için mesajları kendisinin attığını yönündeki iddiası çürütüldü. Davada, Dede'nin kızı da 'suçu üstlenme' suçundan 16 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hasbi Dede'nin 'Mesajı kızım attı' iddiası çürüdü! Telefon incelemesi skandalları ortaya çıkardı

5 KADINLA CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAŞMALAR BULUNDU

Sabah'ta yer alan habere göre Hasbi Dede'nin telefon incelemesinde 5 kadınla cinsel içerikli yazışmalar ve fotoğraflar da bulundu. Dede'nin telefonunda "Av Merve Usta, Çiğdem, Fatma Şentürk Solist, Kurtarıcam ve Esra Hnm Ankara" isimleriyle kayıtlı kadınlarla yaptığı yazışmalarda Dede'nin "Bu gece sesini duymak istiyorum", "En sevdiğim, siyah", "Kaçta otelde olursun?" ve "Özledin mi peki?" şeklinde mesajlar attığı tespit edildi.

AİLE BAKANLIĞI'NDAN KARARA İTİRAZ

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hasbi Dede'nin 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yargılandığı davada verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası kararına itirazda bulunacak. Bakanlık kaynakları yaptıkları açıklamada "Mahkeme üst sınırdan verseydi ceza 4.5 yıla kadar çıkabilirdi. Cezanın üst sınırdan belirlenmesi gerektiği yönünden karara itiraz edeceğiz" ifadelerini kullandı. KADEM ise, taciz skandalı sonrası geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Elif Tuana Torun'la ilgili açıklamasında, "Bu süreç, çocukları dijital ortamda hedef alan saldırılara karşı korumanın hayati önemini bir kez daha ortaya koymuştur" açıklaması yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası