Eski teknik direktör ve futbol yorumcusu Bülent Uygun, Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın başkanlığa aday olacağını ve pazartesi günü adaylığını duyuracağını belirtti.

Bülent Uygun, 6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek olan Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamaya hazırlandığını söyledi.

"BÜYÜK İHTİMALLE ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK"

Tivibuspor'da konuşan Uygun, "Aziz Yıldırım, Pazartesi günü adaylığını açıklayabilir. Olayların gidişatıyla ilgili kurmaylarıyla görüşme halinde. Ankara'daydı, şimdi Bodrum'a geçti. Süreci değerlendiriyor. Diğer adayların açıklamalarına göre kendi stratejisini belirleyip açıklayabilir. Büyük ihtimalle adaylığını açıklayacak." ifadelerini kullandı.

YILDIRIM ADAYLIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Sari lacivertlilerin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula ilişkin adaylık sinyali vermişti.

Aziz Yıldırım

"KİM ADAY KİM DEĞİL, HERKESİ BİR GÖRELİM"

TV100'e konuşan Aziz Yıldırım, "Her şey berraklaşsın. Kim aday, kim değil; herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız. Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım. Ben şu anda ismi geçen hiç kimseyle görüşmedim." ifadelerini kullanmıştı.

6-7 HAZİRAN'DA OLAĞANÜSTÜ SEÇİM

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray yenilgisi sonrası yöneticilerle yaptığı toplantının ardından kulübün 6-7 Haziran'da olağanüstü seçime gideceğini duyurdu.

