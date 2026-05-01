İstanbul’da sarı lacivertli taraftarlar tarafından duygusal bir şekilde uğurlanan Domenico Tedesco, Almanya’da da Fenerbahçeli taraftarların sürpriz karşılamasıyla şaşkınlık yaşadı.

Fenerbahçe ile yolları ayrıldıktan sonra İstanbul’dan ayrılan 40 yaşındaki teknik adam, bu kez Almanya’da sarı lacivertli taraftarların karşılamasıyla büyük şaşkınlığa uğradı.

İSTANBUL'DA DUYGUSAL VEDA

İtalyan teknik direktör, sabah saatlerinde geldiği İstanbul Havalimanı'nda yoğun bir sevgiyle karşılandı. Hem havalimanın dışında hem de pasaport bölümünde genç teknik adam için çok sayıda taraftar hazır bulundu. İtalyan teknik adam, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirirken bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Tedesco, taraftarlarla vedalaştıktan sonra Almanya'nın Stuttgart kentine hareket etti.

Stuttgart Havalimanı

HAVALİMANINDA BÜYÜK SÜRPRİZ

Almanya’ya iniş yapan Tedesco, Stuttgart Havalimanı'nda kendisini bekleyen Fenerbahçeli taraftarların tezahüratlarını duyunca şaşkınlık yaşadı. Hem İstanbul’daki uğurlama hem de Almanya’daki karşılama sonrası büyük şaşkınlık yaşayan Tedesco, sarı lacivertli taraftarlara teşekkür etti.

