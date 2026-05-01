e-Devlet'te işlemi olanlar dikkat! Saatler açıklandı, erişim kısıtlanacak
Milyonlarca vatandaşın kamu hizmetlerine erişmek için kullandığı "e-Devlet Kapısı" için kritik uyarı yapıldı. Gece saatlerinde yapılacak olan teknik çalışma nedeniyle sisteme erişim kısa süreli kesilecek. İşte o saatler ve yapılan resmi açıklama...
Türkiye'de milyonlarca vatandaşın kamu hizmetlerine erişim sağladığı e-Devlet Kapısı için önemli bir duyuru yayımlandı. Yetkililer, sistem performansını artırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla planlı bakım çalışması yapılacağını açıkladı.
BU SAATLERE DİKKAT!
Yapılan resmi bilgilendirmeye göre, 2 Mayıs'ı 3 Mayıs'a bağlayan gece saat 00.00 ile 01.00 arasında teknik çalışma gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında kullanıcılar platforma girişte veya işlem yaparken zaman zaman kesinti ve erişim sorunları yaşayabilecek.
İŞTE O AÇIKLAMA
Yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
"Planlı Çalışma Duyurusu
Değerli Kullanıcılarımız,
Sistemlerimizde Türkiye saati ile 02.05.2026 (Cumartesi) günü 00:00-01:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir.
Bilgilerinize sunarız."
Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına işlemlerini belirtilen saat aralığı dışında gerçekleştirmelerini tavsiye etti.