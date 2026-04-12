Hastaneye 73 bin TL ödedi, gerçeği e-Devlet'te gördü!

İddiaya göre hasta, özel bir hastanede geçirdiği ameliyat için tetkikler hariç toplam 73 bin lira ödeme yaptı. Ancak e-Devlet üzerinden yaptığı kontrolde işlem bedelinin 19 bin 180 lira olarak göründüğünü fark etti. Bunun üzerine fazla alınan ücretin iadesi için KDK’ye başvurdu. Başvuru üzerine inceleme başlatan KDK, hastaneden savunma talep etti.

Hastane yönetimi ise hastanın kendi rızasıyla özel sağlık hizmetlerinden yararlanmayı tercih ettiğini ve ücret farkını kabul ettiğini öne sürdü. Bu nedenle iade yapılmasının mümkün olmadığını bildirdi.