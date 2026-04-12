Hastaneye 73 bin TL ödedi, gerçeği e-Devlet'te gördü! Hepsi faiziyle iade edilecek
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel hastanelerde alınan ücretlere ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Kurum, ameliyat olan bir hastadan yasal sınırların üzerinde tahsil edilen ücretin iadesini istedi. İşte detaylar...
73 BİN TL ÖDEDİ, 19 BİN TL OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
İddiaya göre hasta, özel bir hastanede geçirdiği ameliyat için tetkikler hariç toplam 73 bin lira ödeme yaptı. Ancak e-Devlet üzerinden yaptığı kontrolde işlem bedelinin 19 bin 180 lira olarak göründüğünü fark etti. Bunun üzerine fazla alınan ücretin iadesi için KDK’ye başvurdu. Başvuru üzerine inceleme başlatan KDK, hastaneden savunma talep etti.
Hastane yönetimi ise hastanın kendi rızasıyla özel sağlık hizmetlerinden yararlanmayı tercih ettiğini ve ücret farkını kabul ettiğini öne sürdü. Bu nedenle iade yapılmasının mümkün olmadığını bildirdi.
"EN FAZLA 2 KAT EK ÜCRET TALEP EDİLEBİLİR"
Konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gönderilen görüşte ise ameliyat için hastaneye 19 bin 180 lira ödeme yapıldığı belirtildi. Mevzuata göre hastanelerin bu tutarın en fazla iki katına kadar ek ücret talep edebileceği hatırlatılarak, 34 bin 638 liranın sınırın üzerinde olduğu ifade edildi.
Öte yandan hastane ile yapılan sözleşmede cezai yaptırım maddesi bulunmadığı için idari ceza uygulanamadığı, bu nedenle doğrudan iade işleminin yapılamadığı bilgisi paylaşıldı.
KDK BAŞVURUYU HAKLI BULDU
Tüm değerlendirmeler sonucunda başvurucuyu haklı bulan KDK, fazla tahsil edilen 34 bin 638 liranın ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte hastaya geri ödenmesi yönünde tavsiye kararı aldı.
Kararda ayrıca, benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesi için SGK’ye de çağrıda bulunularak, özel hastanelerle yapılan sözleşmelere daha güçlü yaptırım ve denetim mekanizmalarının eklenmesi gerektiği vurgulandı.
"ÖLÇÜSÜZ MÜDAHALE"
KDK'nin kararında şu ifadeler yer aldı:
"Başvuranın bel fıtığı ameliyatı olmak amacıyla sağlık hizmeti almış olduğu hastane tarafından ilave ücret sınırını aşan bir hizmet bedeli alınması, bununla beraber SGK tarafından konuya ilişkin herhangi bir koruyucu önlemin alınmayıp gerekli yaptırımların da uygulanmaması sonucunda gerçekleşen müdahale yönünden, başvuranı katlanılamayacak seviyede zor duruma düşürecek aşırı ve orantısız bir külfetin ortaya çıktığı, bu açıdan başvuranın sağlık hakkı ile vücut bütünlüğünün korunması hakkına ölçüsüz bir müdahalede bulunulduğu değerlendirilmiştir."