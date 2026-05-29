İtalyan basını, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın, 2025-2026 sezonunun devre arasında Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang için yeni bir hamlede bulunduğunu yazdı. Serie A kulübü ile imzalanan kiralık sözleşmede, 30 milyon euroluk opsiyon maddesi bulunuyordu.

Şampiyonlukla tamamlanan sezon sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın, 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadığı Noa Lang'ın geleceğiyle ilgili Napoli'den bilgi aldığı iddia edildi.

NAPOLI'DEN GALATASARAY'A İNDİRİM YOK

İtalyan basınından Il Mattino'da yer alan habere göre; Napoli, 26 yaşındaki futbolcuyu şu anda kadrosunda tutmayı planlıyor. Hollanda Milli Takımı'na davet alan Noa Lang'ın, 2026 Dünya Kupası'nda kendisini göstermesini bekleyen İtalyan ekibi, 26 yaşındaki futbolcu için turnuvadan sonra karar vermeyi düşünüyor.

Napoli'nin, Noa Lang konusunda Galatasaray'a herhangi bir indirim yapmayı planlamadığı aktarıldı. Oyuncunun takımdaki durumunda Napoli'nin yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin kararı da etkili olacak.

Noa Lang'ın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Noa Lang, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısında forma giydiği Galatasaray'da 19 maça çıktı. Liverpool maçında ağır bir sakatlık yaşayan Hollandalı futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

