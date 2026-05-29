Piyasalardaki savaş baskısıyla altının fiyatı gerilerken, İslam Memiş’ten yatırımcıyı harekete geçirecek kritik bir analiz geldi. Yaşanan sert geri çekilmeleri düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için büyük bir alım fırsatı olarak nitelendiren Memiş, bu düşüşlerin geçici olduğunu belirterek yatırımcılara "Alın, toplayın, kenara koyun" çağrısı yaptı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel siyaset ve ekonomideki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılara yol haritaları çizdi. İran’ın hamleleri ve ABD Başkanı Trump’ın jeopolitik gerilimi tırmandıran açıklamalarının piyasaları sarstığını belirten Memiş, bu durumun ABD tahvil faizlerinde düşüşe, petrolde yükselişe; altın, gümüş, euro ve kripto para piyasalarında ise sert kayıplara yol açtığını söyledi.

“PETROL YÜKSELDİ, KRİPTO VE METALLER BASKILANDI”

Amerikan tahvil faizlerinde geçen hafta son 20 yılın zirvesinin görüldüğünü hatırlatan Memiş, tansiyonun yeniden yükselmesiyle piyasalarda ciddi bir endişe havası oluştuğunu söyledi. Petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 2’lik yükseliş yaşandığını belirten Memiş, altın ve gümüş tarafında ise benzer oranda geri çekilmeler görüldüğünü kaydetti.

BORSA İSTANBUL İÇİN KRİTİK BANT ARALIĞI

Borsa İstanbul’un mayıs ayını yüzde 1,64’lük düşüşle 13 bin 662 puandan kapattığını hatırlatan Memiş, endekste geniş bantlı dalgalanmanın süreceğini ifade etti.

BIST 100 endeksi için 13 bin puanın destek, 14 bin puanın ise direnç seviyesi olarak izlenmeye devam edeceğini belirten Memiş, orta vadede 13 bin puanın altına sarkma ihtimalinin de masada olduğunu dile getirdi.

DOLAR İÇİN YENİ EŞİK

Dolar kurunda yukarı yönlü hareketin devam edeceğini belirten Memiş, mayıs ayının 45,90 – 46 lira bandına yakın seviyelerde tamamlandığını söyledi ve sözlerine şunları ekledi:

"Haziran ayında artık dolar/TL kurunda 46 lira ve üzerindeki rakamları konuşmaya başlayacağız. Artık böyle yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlerine devam eden ve yıl sonunda da 50-52 bandını yine takip etmeye devam edeceğiz.

Euro/dolar paritesi 1.1610 seviyesinde. Yine ben 1.16 seviyesinin altını ucuz görmeye devam ediyorum. Aşağıda bir 1.1580 destek seviyesi var. Yukarıda bir 1.1780 direnç seviyesi var. Bu bantları da benim nazarımda geçerliliğini koruyor.

Ben 1.1580-1.1780 bant aralığındaki hareketleri takip etmeye devam edeceğim ve 1.16 seviyesinin altındaki her rakamı da benim kendi nazarımda bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim. Tabii dolar kontrollü bir şekilde baskılanıyor. Euro/dolar paritesi değer kaybediyor ve haliyle de euro/TL kuru düşük kaldı; 53 lira 30 kuruş seviyesinde. Serbest piyasalarda euronun daha ucuz olduğu bir dönemden geçiyoruz.

Ben yine euro/dolar paritesindeki hedefim 1.21-22 seviyesi olduğu için euro kurunda 60-62 lira seviyesini yıl sonuna kadar yine beklemeye devam ediyorum"

Uluslararası piyasalarda ons altın, gün içinde 4.400 dolar seviyesinin altına sarkarak 4.380 dolara kadar geriledi. Haftanın başında test edilen 4.580 dolar direncinin ardından savaş kaynaklı açıklamalarla 4.480 dolarlık desteğin aşağı yönlü kırıldığını belirten Memiş, 4.400 dolarda dengelenen ons altında yeni güçlü desteğin 4.300 dolar, direncin ise 4.580 dolar olduğunu ifade etti.

ALTIN İÇİN BU DÖNEM FIRSAT

Memiş, altında düşüşlerin kalıcı olmadığını ise şu sözlerle anlattı:

"Gram altın yatırımcısı için çifte bayram. Özellikle altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar, bayramdan sonra yine ucuz altın alma şansını elde edecekler.

O yüzden bence altın borcu olanların, düğün yapacakların çifte bayram yaşadığı bir fiyatlama var karşımızda. Bayramdan sonra gönül rahatlığıyla o ucuzdan altınlarını alıp ya borçlarını ödeyecekler ya da düğün yapmak için o altın ihtiyaçlarını giderecekler.

Ben her zaman sık sık ifade ettiğim için altın tarafındaki düşüşlerin kesinlikle kalıcı olmasını beklemiyorum. Bunlar fırsattır. Bunlar savaş manipülasyonudur. Bunlar her zaman olacak şeyler değildir.

O yüzden 2026 genel itibarıyla toplama yılı. Al, topla, al, topla, kenara koy. Fiyata değil miktara odaklan ve miktarını artır türünde bir strateji belirliyoruz.

2026 yılında düşüşler benim nazarımda kesinlikle kalıcı değildir"

GÜMÜŞ İÇİN İDDİALI TAHMİN: 96 DOLAR

Gümüş tarafındaki beklentisinin güçlü şekilde devam ettiğini belirten Memiş, ons gümüşün yeniden 73,5 dolar seviyesine gerilemesini “önemli fırsat” olarak değerlendirdi.

Memiş'in açıklaması şu şekilde:

"Özellikle bugüne kadar gümüş almamış, gümüş almayı ihmal etmiş veya mart ayındaki 61 dolar seviyesini kaçırmış olan arkadaşlarımıza tekrar belirtmek isterim. Bu baskılanmayla birlikte, bu bahane ile birlikte gümüşün ons fiyatı tekrar 73.5 dolar seviyesine geldi. Benim nazarımda muhteşem bir ucuz fiyatlama içerisine geçmeye devam ediyor.

Yine hedefim 96 dolar seviyesi olduğu için gümüşü asla sepetimden ihmal etmiyorum ve sepette gümüşü mutlaka bulundurmaya devam ediyorum.

Gram tarafında da şu anda 108.5 lira seviyesi var. Gümüşün gram fiyatında şu anda 108.5 lira seviyesi var. Malum 2 hafta önce 117 lira seviyesine kadar yükselmişti.

Benim TL'm olsaydı kesinlikle paranın %50’siyle altın alırdım. Ama diğer %50’siyle de gümüş alırdım. Benim tercihim bu şekilde.

Gümüşün ons fiyatı ve gram fiyatında yükseliş yönlü beklentim devam ediyor.

96 dolar ons gümüş tarafında yine 145-150 lira seviyesi de gram tarafında hedef konumunda olacak"

