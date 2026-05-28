Galatasaray-Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Basketbol Süper Ligi çeyrek final heyecanı devam ediyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off heyecanı derbi mücadelesiyle devam ediyor. Çeyrek final serisinin ikinci karşılaşmasında Galatasaray MCT Technic ile Beşiktaş GAİN kozlarını paylaşacak. İlk maçta istediği sonucu alamayan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde seriyi eşitlemenin hesaplarını yaparken, siyah-beyazlılar ise yarı finale bir adım daha yaklaşmak istiyor. Şimdi ise ''Galatasaray-Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?'' soruları gündemde yerini aldı.
İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği seride Galatasaray’ın kazanması durumunda eşleşme üçüncü maça taşınacak. Muhtemel üçüncü karşılaşma 30 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanacak. Eşleşmeden çıkacak takım, yarı finalde Bahçeşehir Koleji ile Trabzonspor arasında oynanan serinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray-Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?
Galatasaray - Beşiktaş basketbol maçı beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda platformun dijital yayın servisleri üzerinden de takip edilebilecek.
Play-off serisinin ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılan taraf Beşiktaş olmuştu. Siyah-beyazlı ekip, oynadığı etkili hücum basketboluyla rakibini 108-83 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinin ikinci randevusu 28 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Galatasaray MCT Technic ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.
Karşılaşmaya İstanbul’daki Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak.