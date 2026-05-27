1.2 tonluk şampiyon tosun için sıkı pazarlık! İstenen fiyatın 150 bin TL altına satıldı
Afyonkarahisar'dan Bursa'ya getirilen 1.2 tonluk dev kurbanlık sıkı pazarlık sonucunda satıldı. Kurban pazarının en büyüğü olan şampiyon tosun, istenen ücretin 150 bin lira altına alıcı buldu.
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki İsabey Hayvan Pazarı'nda fiyatların düşeceği düşüncesiyle kurbanlık alımını son günlere bırakan vatandaşlar ile ellerindeki hayvanları nakliye maliyetine katlanmadan satmak isteyen üreticiler arasında yoğun pazarlıklar yapılıyor.
BESİCİLER SATIŞLARDAN MEMNUN
Pazardaki genel duruma ilişkin bilgi veren besici Reşat Çimendağ, Afyonkarahisar'dan Bursa'ya 80 büyükbaş hayvan getirdiklerini ve genel satışların iyi olduğunu belirtti. Çimendağ, alım gücü düşük olan vatandaşlara yardımcı olabilmek adına zaman zaman kar oranlarından ödün verdiklerini ifade etti.
1,2 TONLUK TOSUN 500 BİN LİRAYA SATILDI
Pazarın en büyük ve dikkat çekici kurbanlığı olan 1.2 ton ağırlığındaki simental ve şarole kırması 3 yaşındaki dev tosunun satışı da tamamlandı. Hayvanı yetiştiren Yusuf Bozdoğan, şampiyon tosun için başlangıçta 650 bin lira talep ettiklerini ancak pazarın son gününde yaşanan sıkı pazarlıklar neticesinde 500 bin liraya el sıkıştıklarını dile getirdi.
Bozdoğan, kalan az sayıdaki hayvanı da satarak memleketlerine dönmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.