İspanyol polisi, yasa dışı finansman iddiaları kapsamında Başbakan Pedro Sanchez’in liderliğini üstlendiği Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) genel merkezine baskın düzenledi.

İspanyol Sivil Muhafız Teşkilatı'na bağlı Merkezi Operasyon Birimi (UCO) ekipleri, yasa dışı finansman ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen gizli bir soruşturma kapsamında Başbakan Pedro Sanchez’in liderliğindeki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Madrid’deki Ferraz Caddesi'nde bulunan genel merkezine baskın düzenledi.

Ulusal Mahkeme tarafından yürütülen soruşturma, İspanyol parlamentosunda tansiyonu yükseltirken hükümet kanadı operasyonun bir "arama" değil, "belge talebi" olduğunu vurgulayarak sükunet çağrısında bulundu.

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE GEÇMİŞ DÖNEM ÖDEMELERİ VAR

Ulusal Mahkeme Yargıcı Ismael Moreno tarafından yürütülen ve gizlilik kararı bulunan dosya, 2017-2024 yılları arasını kapsıyor. Müfettişlerin, söz konusu dönemde PSOE bünyesindeki bazı parti liderleri, çalışanlar veya partiyle ilişkili kişilerin masraflarının karşılanması amacıyla yapılan şüpheli nakit ödemelerin peşinde olduğu açıklandı.

Soruşturmada, eski Ulaştırma Bakanı Jose Luis Abalos ve danışmanı Koldo García’ya yapılan bazı ödemelerin "kara para aklama" suçu teşkil edip etmediği inceleniyor. Ayrıca, eski Başbakan Jose Luis Rodríguez Zapatero’nun da adının geçtiği ve nüfuz ticareti iddialarını barındıran "Plus Ultra" davasıyla bağlantılı olarak, eski Örgüt Sekreteri Santos Cerdán ile Endülüs PSOE’sinin tarihi liderlerinden Gaspar Zarrías’ın ofis ve evlerinde de eş zamanlı adli işlemler yapıldığı aktarıldı.

HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA

Operasyon haberinin yayılması üzerine Kongre'deki hükümet denetleme oturumunda konuşan Birinci Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo, adli süreçlere ve masumiyet karinesine sonuna kadar saygı duyduklarına değindi.

Ulaştırma Bakanı ve PSOE Federal Yürütme Kurulu Üyesi Oscar Puente ise operasyonun basına yansıtılma biçimine tepki gösterdi. Sürecin abartıldığını söyleyen Puente, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ortada bir genel merkez araması yok. Basit bir bilgi talebini kamuoyuna arama gibi yansıtıyorlar. Bilgi talebinde bulunmak için adrese UCO ajanlarının gönderilmesi inanılmaz bir durum."

MUHALEFET ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Polisin iktidar partisinin genel merkezine girmesi, muhalefet blokunu derhal harekete geçirdi. Ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, "Eerken seçimden başka çare kalmamıştır" diyerek hükümete istifa çağrısı yaptı. Sağcı VOX partisinin lideri Santiago Abascal da Başbakan Sanchez'i hedef aldı.

Hükümetin meclisteki kilit ortakları ise erken seçim çağrılarına karşı şimdilik temkinli bir duruş sergiliyor.

Ayrılıkçı Katalan partisi Junts’un Kongre Sözcüsü Míriam Nogueras, Pedro Sanchez’e karşı bir güven oylamasına şu aşamada sıcak bakmadıklarını belirterek, "İspanya Krallığı'nın geleceğinin sorumluluğunu yedi ozu olan bir Katalan partinin omuzlarına yükleyemezsiniz" dedi. Soruşturmanın seyrine göre pozisyon alacağını açıklayan Katalan sol partisi ERC Sözcüsü Gabriel Rufian ise "Eğer ortada kesinleşmiş bir yargı kararı ve usulsüz finansman kanıtı olursa, o zaman genel seçim talep ederiz" diye konuştu.

