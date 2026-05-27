Balık avlamak için dereye girmişlerdi... Yeğenden sonra amcadan da acı haber geldi
Giresun’un Yağlıdere ilçesinde balık avlamak için dereye giren amca yeğen kaybolmuştu. Yeğenin cansız bedeninin bulunmasından ardından amca Sedat Çelik'in de 4 gün sonra cenazesine ulaşıldı.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde balık avladığı sırada akıntıya kapılarak kaybolan Sedat Çelik'in cansız bedeni, 4 günlük arama kurtarma çalışmalarının ardından bulundu.
- Sedat Çelik, yeğeni ile birlikte Yağlıdere Deresi'nde balık avlıyordu.
- Akıntıya kapılarak kayboldu.
- Bölgede 4 gün aralıksız arama kurtarma çalışması yürütüldü.
- Dron destekli çalışmalarda Kaşdibi köyü köprüsü civarında görüntü tespit edildi.
- Sedat Çelik'in cansız bedeni dere içerisinde bulundu.
- Cenazesi Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Giresun’un Yağlıdere ilçesinde Sedat Çelik, yeğeni ile birlikte Yağlıdere Deresi’nde balık avladığı sırada akıntıya kapılarak kayboldu. Olayın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları 4 gündür aralıksız sürdürülüyordu.
CANSIZ BEDENİ 4 GÜN SONRA BULUNDU
Dron destekli yürütülen çalışmalarda, Kaşdibi köyü köprüsü civarında dere içerisinde bir görüntü tespit edildi. Bunun üzerine belirtilen bölgede yoğunlaştırılan çalışmalar sonucunda Sedat Çelik’in cansız bedenine ulaşıldı. Dereden çıkarılan Çelik’in cenazesi Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
