Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets ile Boston Celtics arasında milli yıldızımız Alperen Şengün ve ABD'li oyuncu Jaylen Brown'ı içeren dev bir takas iddiası gündeme geldi.

NBA'de 2021 yılından bu yana Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün’ü yakından ilgilendiren bir iddia gündeme oturdu.

Alperen Şengün, NBA'de 5'inci yılını geride bıraktı.

NBA yazarı Marc Stein'in haberine göre; Houston Rockets, Alperen Şengün ve birden fazla ilk tur draft hakkını Boston Celtic'e göndererek, Jaylen Brown'ı kadrosuna katabilir.

23 yaşındaki oyuncu, "üst üste ikinci defa All-Star seçilen ilk Türk" olarak tarihe geçti.

Celtics'in sezon öncesi yeniden yapılanmaya gideceği konuşulurken; takas iddiasına ilişkin henüz kulüplerden veya NBA’den resmi bir açıklama yapılmadı.

