NBA'de "dev takas" iddiası: Alperen Şengün'ün yeni takımı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets ile Boston Celtics arasında milli yıldızımız Alperen Şengün ve ABD'li oyuncu Jaylen Brown'ı içeren dev bir takas iddiası gündeme geldi.
Houston Rockets'ın, Alperen Şengün ve gelecek draft haklarını Boston Celtics'ten Jaylen Brown'ı almak için takas edebileceği öne sürüldü.
- Houston Rockets, Alperen Şengün ve birden fazla ilk tur draft hakkını takas etmeyi düşünebilir.
- Bu takasla Boston Celtics'ten Jaylen Brown'ı kadroya katma ihtimali bulunuyor.
- Takas iddiasına ilişkin kulüplerden veya NBA'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
NBA'de 2021 yılından bu yana Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün’ü yakından ilgilendiren bir iddia gündeme oturdu.
NBA yazarı Marc Stein'in haberine göre; Houston Rockets, Alperen Şengün ve birden fazla ilk tur draft hakkını Boston Celtic'e göndererek, Jaylen Brown'ı kadrosuna katabilir.
Celtics'in sezon öncesi yeniden yapılanmaya gideceği konuşulurken; takas iddiasına ilişkin henüz kulüplerden veya NBA’den resmi bir açıklama yapılmadı.
