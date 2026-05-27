Asırlık bayram geleneği! 'Halise' kazanları gece boyunca kaynadı
Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Aşağı Göçmez köyünde asırlık gelenek bu bayramda da devam etti. Arife gününün gecesi başlayan hazırlıkların ardından saatlerce pişirilen "halise" yemeği, bayram sabahı yüzlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu.
Ağrı Patnos'ta Kurban Bayramı için hazırlanan geleneksel "halise" yemeği için vatandaşlar gece boyunca tandır başında nöbet tuttu. Arife gecesi başlayan hazırlıklarda vatandaşlar tandırların başında bir araya geldi. Dövülmüş buğday, et, tereyağı ve tuzla hazırlanan halise, büyük kazanlarda karıştırılarak sabaha kadar pişirildi. Bayram namazının ardından kurulan sofralarda mahalle sakinleri birlikte yemek yiyerek, bayramlaştı.
HER BAYRAM YAPILIYOR
Halise ustası Songül Sayın, "Halise yemeğimiz yıllardır devam eden bir gelenek. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede iki kez köy halkı sofra başında buluşur yaparız" dedi.
BİR YEMEKTEN DAHA FAZLASI
Sayın, daha çok doğu ve güneydoğuda yemek olarak algılanan halise geleneğinin sadece bir yemek olmadığını, aynı zamanda birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir kültür olduğunu söyledi.
Özellikle küskün ailelerin aynı sofrada buluştuğu gelenek, bölgede dayanışmanın simgesi olarak görülüyor.