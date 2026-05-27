Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Aşağı Göçmez köyünde asırlık gelenek bu bayramda da devam etti. Arife gününün gecesi başlayan hazırlıkların ardından saatlerce pişirilen "halise" yemeği, bayram sabahı yüzlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu.

Ağrı Patnos'ta Kurban Bayramı için hazırlanan geleneksel "halise" yemeği için vatandaşlar gece boyunca tandır başında nöbet tuttu. Arife gecesi başlayan hazırlıklarda vatandaşlar tandırların başında bir araya geldi. Dövülmüş buğday, et, tereyağı ve tuzla hazırlanan halise, büyük kazanlarda karıştırılarak sabaha kadar pişirildi. Bayram namazının ardından kurulan sofralarda mahalle sakinleri birlikte yemek yiyerek, bayramlaştı.

HER BAYRAM YAPILIYOR

Halise ustası Songül Sayın, "Halise yemeğimiz yıllardır devam eden bir gelenek. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede iki kez köy halkı sofra başında buluşur yaparız" dedi.

Asırlık bayram geleneği! Halise kazanları gece boyunca kaynadı

BİR YEMEKTEN DAHA FAZLASI

Sayın, daha çok doğu ve güneydoğuda yemek olarak algılanan halise geleneğinin sadece bir yemek olmadığını, aynı zamanda birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir kültür olduğunu söyledi.

Özellikle küskün ailelerin aynı sofrada buluştuğu gelenek, bölgede dayanışmanın simgesi olarak görülüyor.

