Ferrari’nin ilk elektriklisi Luce tanıtıldı! Otomotiv dünyasını şaşırtan tasarım
Elektrikli otomobil dünyasına giriş yapan ikonik spor otomobil üreticisi Ferrari herkesi şaşkına uğratan bir tasarım ortaya çıkardı. 1.035 hp güce sahip yeni Luce, 0’dan 100’e sadece 2,5 saniyede çıkarken, 530 km menzile sahip.
Yıllarca ürettiği modellerle spor otomobil piyasasına yön veren İtalyan devi Ferrari elektrikli araç dünyasına adım attı.
Daha önce elektrikli Luce modelinin iç tasarımını tanıtan marka aracın dış tasarımını da sonunda gösterdi. Bu tasarım otomobil dünyasını adeta ikiye böldü.
APPLE’IN ESKİ TASARIM ŞEFİ TASARLADI
Luce’nin iç ve dış tasarımı, eski Apple tasarım şefi Jony Ive’ın kurucularından olduğu LoveFrom tasarım firması tarafından geliştirildi. Ive, iPhone, iPad, MacBook ve Apple Watch gibi ürünlerin yanı sıra iOS işletim sisteminin kullanıcı arayüzünün tasarımında da yer almıştı.
Geçmişinde Pininfarina ve Bertone gibi tasarım devleriyle çalışan Ferrari LoveFrom’a tamamen yeni bir tasarım yaratma özgürlüğü verdi.
Ortaya çıkan sonuç ise herkesi şaşkına çevirmiş durumda.
Aracın ön camı kaputla tek parça gibi dururken, silecekler ise ön canım alt kısmında değil sağda ve solda A sütunlarının yanında konumlanıyor. Gizli kapı kolları, geriye doğru açılan arka kapılar tasarımda dikkat çekiyor.
FİZİKSEL TUŞLAR YERİNİ KORUYOR
Ferrari’nin tasarım şefi Flavio Manzoni, iç mekanı “benzersiz” ve sektör için “çığır açıcı” olarak nitelendirdi.
12,5 inçlik gösterge panelinde hız, güç vb. gösteren üç ayrı kadran, üst üste yerleştirilmiş iki özel yapım, Samsung OLED ekran ve daha analog bir görünüm vermek için dışbükey cam ile oluşturulmuş. Hatta dijital kilometre sayacı için fiziksel bir ibre bile mevcut.
İç mekanında çok sayıda fiziksel kontrol düğmelerine yer verilmiş. Hareketli 10 inçlik merkezi dokunmatik ekran ise tasarımıyla iPad’i oldukça anımsatıyor.
Üç kollu ve ince tasarımlı direksiyon simidi, 20. Yüzyılın en ikonik Ferrari modellerinden bazılarında kullanılan Nardi tasarımına bir gönderme niteliğinde. Direksiyonun arkasında bulunan kulakçıklar ise artık vites değiştirmiyor. Sağ kulakçık gücün agresifliğini, sol kulakçık ise rejeneratif frenleme (enerji geri kazanımı) sisteminin seviyesini ayarlıyor.
PERFORMANS VERİLERİ
İtalyancada “ışık kaynağı” anlamına gelen Luce, 4 kapılı, 5 koltuklu, 4 motorlu bir elektrikli araç.
1.035 hp (772 kW) güç ve 0-100 km/sa hıza sadece 2.5 saniyede 0-200 km/sa hıza ise 6.8 saniyede ulaşırken maksimum hız 310 km/sa.
800V elektrik mimarisiyle donatılan araç, 122 kWsa batarya kapasitesine sahip. 350 kW hızlı şarj desteği bulunan model 20 dakikada 70 kWsa şarj alıyor. Aracın menzili ise 530 km (WLTP).
ELEKTRİKLİ MODEL İÇİN SES TEKNOLOJİ
Ferrari, motor sesini yapay olarak artırmak yerine, mekanik bileşenlerin titreşimlerini algılayan ve bunları tıpkı elektro gitardaki manyetik alıcı gibi yükselten yüksek hassasiyetli bir sensör geliştirdi. Bu sayede yapay ses değil gerçek bir ses duyulabilecek.
Ferrari Luce 550.000 euroda başlayan fiyat etiketine sahip, kişiselleştirme seçenekleriyle aracın fiyatı çok daha yukarı çıkabilir.