Bursa İnegöl’de şehirlerarası otobüs terminalinde unutulan çantadan yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde altın çıktı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde çanta kısa sürede sahibine ulaştırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminaline Erzurum’a gitmek üzere gelen bir kadının unutkanlığı, neredeyse milyonlarca lirasına mal oluyordu.

Bankta bıraktı, otobüse bindi! Terminalde unutulan çantadan servet çıktı

YARIM KİLO ALTINI TERMİNALDE BIRAKTI

İddiaya göre Nesibe Ç., yolculuk hazırlığı sırasında içerisinde yaklaşık yarım kilo altın ve çok sayıda ziynet eşyası bulunan çantayı terminalde bırakarak otobüse bindi.

Terminalde rutin denetim yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, bank üzerinde unutulan çantayı fark etti. Durumdan şüphelenen ekipler çantayı kontrol ettiğinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Çantanın içerisinde yaklaşık 3 milyon 500 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası olduğu belirlendi.

KADIN TERMİNALE ÇAĞIRILDI

Bunun üzerine polis ekipleri terminalin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda çantanın sahibinin Nesibe Ç. olduğu tespit edildi. Ekiplerin ulaştığı kadın yeniden terminale çağrıldı.

Yaklaşık yarım kilo altının bulunduğu çanta, tutanak tutulmasının ardından sahibine teslim edildi. Büyük bir mağduriyet yaşamaktan son anda kurtulan kadın, duyarlılıklarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

