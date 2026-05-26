Sri Lanka hükümeti, turizm gelirlerini artırmak amacıyla Türk vatandaşlarına uygulanan 50 dolarlık elektronik seyahat izni ücretini kaldırdı. Yeni düzenlemeyle birlikte Türk pasaportu sahiplerinin kolaylaştırılmış giriş yapabildiği ülke sayısı 100’ün üzerine çıktı.

Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahatlerinde yeni bir kolaylık daha devreye girdi. Güney Asya’nın önemli turizm destinasyonlarından Sri Lanka, Türk turistlerden alınan 50 dolarlık Elektronik Seyahat İzni (ETA) ücretini kaldırma kararı aldı. Böylece Türkiye’den Sri Lanka’ya seyahat edecek yolcular için giriş süreci hem daha ekonomik hem de daha hızlı hale geldi.

Sri Lanka yönetimi tarafından alınan kararın temelinde, pandemi sonrası toparlanmaya çalışan turizm sektörünü yeniden canlandırma hedefi bulunuyor. Özellikle Asya bölgesinde artan turizm rekabeti nedeniyle birçok ülke vize ve giriş prosedürlerinde kolaylaştırıcı adımlar atarken, Kolombo yönetimi de Türk vatandaşlarına yönelik mali yükü kaldırarak dikkat çeken bir adım attı.

SEYAHAT TRAFİĞİNİ HIZLANDIRACAK

İngiltere merkezli medya kuruluşu Daily Mirror tarafından yayımlanan rapora göre, yeni uygulamayla birlikte Türk vatandaşları, daha önce ödemek zorunda oldukları 50 dolarlık giriş harcından muaf tutulacak. Kararın aynı zamanda havalimanlarındaki işlem sürelerini azaltması ve seyahat trafiğini hızlandırması bekleniyor.

Uzmanlara göre Sri Lanka’nın bu hamlesi yalnızca turizm hareketliliğini değil, Türkiye ile bölge arasındaki ticari ve kültürel ilişkileri de doğrudan etkileyecek. Seyahat acenteleri ise özellikle balayı, kültür turizmi ve egzotik tatil paketlerine olan talebin artabileceğini değerlendiriyor.

ÇOK SAYIDA ÜLKE DAHİL EDİLDİ

Sri Lanka’nın ücretsiz vize uygulamasına Avrupa’dan çok sayıda ülke dahil edildi. Listede Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, İsveç ve İsviçre gibi ülkeler yer aldı.

Ayrıca Çin, Endonezya, Tayland ve ABD vatandaşlarının da uygulamadan yararlanabileceği açıklandı.

100'DEN FAZLA ÜLKEDE KOLAYLIK

Öte yandan son gelişmeyle birlikte Türk pasaportunun küresel erişim gücü yeniden gündeme geldi. Türk vatandaşları bugün itibarıyla dünyanın 100’den fazla ülkesine vizesiz, kapıda vize, e-vize ya da sadece kimlik kartıyla giriş yapabiliyor.

Güncellenen küresel seyahat haritasında Türk vatandaşlarının vizesiz veya kimlikle geçiş yapabildiği başlıca rotalar şu şekilde:

Balkanlar bölgesi: Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk (Pasaportla vizesiz geçiş imkanı)

Kimlikle giriş yapılabilen ülkeler: Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Sadece yeni tip çipli kimlik kartıyla doğrudan geçiş)

Güney Amerika kıtası: Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peru, Şili ve Uruguay (90 güne kadar turistik seyahatlerde tam muafiyet)

Asya ve Ortadoğu: Katar, Ürdün, Lübnan, Japonya, Güney Kore, Tayland, Malezya ve yeni eklenen harçsız statüsüyle Sri Lanka.

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde özellikle Asya-Pasifik ve Latin Amerika ülkelerinden benzer kolaylaştırıcı adımların gelebileceğine dikkat çekerken; küresel turizm yarışında ülkelerin artık yalnızca doğal güzelliklerle değil, sundukları vize avantajlarıyla da rekabet ettiği ifade ediliyor.

