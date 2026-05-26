Paderborn, play-out finali ikinci karşılaşmasında (ilk maç 0-0) Wolfsburg'u uzatmalarda 2-1 mağlup ederek, Bundesliga'ya yükselme başarısı gösterdi. 2008-2009'da şampiyonluk sevinci yaşayan Bundesliga’nın köklü kuylübü Wolfsburg, Heidenheim ve St. Pauli'nin ardından küme düşen 3'üncü takım oldu.

Almanya Bundesliga'da sezonu 16'ncı sırada tamamlayan Wolfsburg ile Paderborn, play-out'ta karşılaştı. Paderborn, normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Paderborn, 2026-2027 sezonunda Bundesliga'da oynamaya hak kazandı. Wolsfsburg ise Bundesliga 2'ye düştü.

Maç sonucu: Paderborn 2-1 Wollfsburg

3 GOL, KIRMIZI KART

Paderborn'un gollerini 38'inci dakikada Filip Bilbija ve 100'üncü dakikada Laurin Curda attı. Konuk ekibin tek golünü ise 3'üncü dakikada Dzenan Pejcinovic kaydetti. Yeşil-beyazlı ekipte forma giyen Joakim Maehle, 14'üncü dakikada kırmızı kart gördü.

Paderborn'un Bundesliga sevinci

30 YIL SONRA KABUS

Uzun süre 10 kişi mücadele eden Wolfsburg, 30 yıl sonra alt lige düştü. Paderborn ise 7 yıl aradan sonra play-out'tan Bundesliga'ya yükselen ilk takım oldu.

