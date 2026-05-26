Almanya'da tarihi maç: Şampiyonluk kazanmıştı, 30 yıl sonra küme düştü
Paderborn, play-out finali ikinci karşılaşmasında (ilk maç 0-0) Wolfsburg'u uzatmalarda 2-1 mağlup ederek, Bundesliga'ya yükselme başarısı gösterdi. 2008-2009'da şampiyonluk sevinci yaşayan Bundesliga’nın köklü kuylübü Wolfsburg, Heidenheim ve St. Pauli'nin ardından küme düşen 3'üncü takım oldu.
Almanya Bundesliga'da sezonu 16'ncı sırada tamamlayan Wolfsburg ile Paderborn, play-out'ta karşılaştı. Paderborn, normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Paderborn, 2026-2027 sezonunda Bundesliga'da oynamaya hak kazandı. Wolsfsburg ise Bundesliga 2'ye düştü.
3 GOL, KIRMIZI KART
Paderborn'un gollerini 38'inci dakikada Filip Bilbija ve 100'üncü dakikada Laurin Curda attı. Konuk ekibin tek golünü ise 3'üncü dakikada Dzenan Pejcinovic kaydetti. Yeşil-beyazlı ekipte forma giyen Joakim Maehle, 14'üncü dakikada kırmızı kart gördü.
30 YIL SONRA KABUS
Uzun süre 10 kişi mücadele eden Wolfsburg, 30 yıl sonra alt lige düştü. Paderborn ise 7 yıl aradan sonra play-out'tan Bundesliga'ya yükselen ilk takım oldu.