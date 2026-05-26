İngiltere’de bir cerrah, hastanın vücudundaki dövmeyi ameliyat öncesi konulan tıbbi işaretle karıştırınca büyük bir skandala imza attı. Yapılan ameliyatta kanserli doku yerine hastanın sağlıklı bağırsağı alındı.

İngiltere’nin Kuzey Galler bölgesindeki Ysbyty Gwynedd Hastanesi’nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kanser ameliyatına giren bir cerrah, hastanın vücudunda bulunan bir dövmeyi, tümörün yerini belirten tıbbi işaret sanınca yanlış operasyon yaptı.

BAĞIRSAĞIN SAĞLAM KISMINI ALMIŞ

Sağlık kurulunun hazırladığı rapora göre, cerrahın dövmeyi yanlış yorumlaması yüzünden hastaya yapılması gereken sol taraf ameliyatı yerine bağırsağın sağ tarafını kapsayan farklı bir işlem uygulandı. Sonuç olarak, kanserli bölgeye dokunulmazken bağırsağın sağlam kısmı kesilip alındı. Talihsiz hasta, kanserli tümörün alınması için şimdi yeniden ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor.

Olayın ardından özür açıklaması yapan hastane yetkilileri, bunun "tamamen önlenebilir bir hata" olduğunu kabul etti.

BU İLK DEĞİLMİŞ

Ancak skandal bununla da sınırlı kalmadı, aynı sağlık kuruluna bağlı hastanelerde cerrahların yanlış bölgelere müdahale ettiği 5 benzer vakanın daha yaşandığı, başka bir hastanede ise farklı bir kanser hastası için soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Yaşanan olay, İngiltere’de hasta güvenliği ve ameliyat denetimlerini yeniden gündeme taşıdı.

