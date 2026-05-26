Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ’da merkez üssü Kavallı- Sivrice olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Aynı bölgede 3 saat önce de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Türkiye’nin farklı noktalarında depremler meydana gelmeye devam ederken, depremin son adresi Elazığ oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre Elazığ’da saat 10:37’de merkez üssü Kavallı- Sivrice olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.07 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD’ın ardından bir açıklamada da Kandilli Rasathanesi’nden geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Kayabağları-Sivrice, büyüklüğünü 3,9 olarak belirtilirken, derinliğini ise 1,8 kilometre olarak belirtti.

Elazığ’da bugün saat 06:45’te 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. AFAD depremin derinliğini 13.76 kilometre olarak açıklamıştı.

