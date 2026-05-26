İznik'te sezonun ilk karabodur kirazları yetişti. Binbir emekle hasat edilen kirazlar, tarlada 110-130 TL arasında satılıyor.

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’nde mevsimin ilk karabodur kirazı hasadı başladı. Bölgenin erkenci ve lezzetiyle dikkat çeken kirazları, üreticiler tarafından özenle toplanarak tüccarlara ulaştırılıyor.

Hasat başladı! Tarlada kilosu 130 TL

ÜRETİCİDE 110-130 TL

İznikli tüccarlardan Ahmet Terzi, sezonun ilk kirazlarını üreticilerden kilogramı 110 ile 130 TL arasında satın aldıklarını belirtti. Piyasada ilk çıkan ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Terzi, kaliteli ve bereketli bir sezon beklediklerini söyledi. Terzi, "Mevsimin ilk karabodur kirazını almaya başladık. Üreticilerimize hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi.

GÖZLER İHRACATTA

İznik’in verimli topraklarında yetişen karabodur kirazının, önümüzdeki günlerde iç piyasanın yanı sıra ihracat pazarında da ilgi görmesi bekleniyor. Bölgedeki üreticiler ise sezonun verimli geçmesi için hasat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

