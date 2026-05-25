Türkiye Gazetesi
Aziz Yıldırım'dan Mohamed Salah cevabı: 'İhtiyaç olursa alırız'
Transfer görüşmelerine ilişkin konuşan Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Alexander Sörloth ve Mohamed Salah ile ilgili gelen soruyu cevapladı.
Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor'da yaptığı açıklamada transfer çalışmalarına ve potansiyel transferlere değindi.
- Alexander Sörloth ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ancak henüz net bir sonuç olmadığını belirtti.
- Mohamed Salah'ın maliyetine dikkat çekerek, acil ihtiyaç olması halinde alabileceklerini ancak futbol komitesinin karar vereceğini söyledi.
Sarı lacivertlilerde 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, TRT Spor'da transfer çalışmalarına ilişkin konuştu.
"SÖRLOTH İLE BİR GÖRÜŞMEMİZ OLDU"
Atletico Madrid'de forma giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Yıldırım, "Sörloth ile bir görüşmemiz oldu ancak henüz net bir sonuç yok. Olabilir de olmayabilir de." diye konuştu.
"İHTİYAÇ OLURSA ALIRIZ"
Salah'ın maliyetine dikkat çekerek gerekmesi halinde alabileceklerini kaydeden Aziz Yıldırım, "Mohamed Salah 20 milyon avro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon avro. 3 sene kontrat ister, 90 milyon avro. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız, bunlara futbol komitemiz karar verecek." şeklinde konuştu.
