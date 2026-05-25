Transfer görüşmelerine ilişkin konuşan Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Alexander Sörloth ve Mohamed Salah ile ilgili gelen soruyu cevapladı.

Sarı lacivertlilerde 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, TRT Spor'da transfer çalışmalarına ilişkin konuştu.

"SÖRLOTH İLE BİR GÖRÜŞMEMİZ OLDU"

Atletico Madrid'de forma giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Yıldırım, "Sörloth ile bir görüşmemiz oldu ancak henüz net bir sonuç yok. Olabilir de olmayabilir de." diye konuştu.

"İHTİYAÇ OLURSA ALIRIZ"

Salah'ın maliyetine dikkat çekerek gerekmesi halinde alabileceklerini kaydeden Aziz Yıldırım, "Mohamed Salah 20 milyon avro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon avro. 3 sene kontrat ister, 90 milyon avro. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız, bunlara futbol komitemiz karar verecek." şeklinde konuştu.

