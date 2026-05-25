CHP'de mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nden çıkmamakta direnen Özgür Özel destekçileri yeniden Genel Başkanlık koltuğunu devralan Kemal Kılıçdardoğlu'nun fotoğrafını ayaklar altına alarak kırmışlardı. Öte yandan Genel Merkez'den polis müdahalesi ile çıkarılan Özel ve destekçileri Özgür Özel'in asılı fotoğrafını da yanlarında götürdü. Partiyi devralan Kılıçdaroğlu, Özel'in fotoğrafını "Asmayalım" görüşlerine rağmen yeniden Genel Merkez'deki 'CHP başkanları' kısmına astırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in fotoğrafları, CHP Genel Merkezi'ne yeniden asıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesince, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada verilen kararın ardından yaşanan süreçte, genel merkezde önceki genel başkanların fotoğraflarının bulunduğu bölümde yer alan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in fotoğrafları indirilmişti.

CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda dün gerçekleştirilen tahliyesinden sonra bina içerisinde tahrip olan bazı alanlar yenilendi, temizlik çalışmaları yapıldı.

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Özgür Özel'in fotoğrafları, bugün itibarıyla görevliler tarafından yeniden asıldı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı, hem eski genel başkan, hem de son genel başkan olarak yer aldı.

Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki makam odasının kapısına da isim levhası takıldı.

Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nda genel merkezde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacağı açıklanmıştı.

Kılıçdaroğlu ve Özel'in fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne yeniden asıldı / Anadolu Ajansı

"ASMAYALIM" GÖRÜŞLERİNE RAĞMEN ASTI

Özel'in fotoğrafının yeniden Genel Merkez'e asılmasına ilişkin TGRT Haber'de açıklamalarda bulunan gazeteci Hasan Basri Akdemir, "Kemal Bey'in fotoğrafı kırılmıştı, Özgür Bey'in fotoğrafı buradan kaldırılmıştı, götürülmüştü. Fotoğrafların asılması zaten gelenektir. Özgür Özel'in fotoğrafını asmayalım görüşleri varmış ancak Kemal Kılıçdaroğlu müdahil olmuş 'hayır Özgür Özel 3 yıl genel başkanlık yaptı' demiş ve Özel'in fotoğrafı da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde o girişteki duvara asılmış" dedi.

ÖZEL DESTEKÇİLERİ KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFINI ÇİĞNEMİŞTİ

Mutlak butlan kararının çıktığı gün CHP Genel Merkezi’nde partililer Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını indirip parçaladılar.

