AK Parti'nin Kurban Bayramı'nda bayramlaşma programı belli oldu. CHP dahil birçok partiden heyetleri ağırlayacak olan AK Parti, daha sonra 2 heyet ile partilere ziyaret gerçekleştirecek.

AK Parti'de Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, AK Parti Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın başkanlığında, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet kabul edecek.

AK Partinin bayramlaşma programı netleşti! CHP ile karşılıklı ziyaret gerçekleştirilecek

CHP DE ZİYARETTE BULUNACAK

AK Parti'ye CHP, MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti, DEVA Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi ziyarette bulunacak.

AK Partinin bayramlaşma programı netleşti! CHP ile karşılıklı ziyaret gerçekleştirilecek

2 HEYETLE PARTİLER ZİYARET EDİLECEK

AK Parti ise siyasi partileri, 2 ayrı heyetle ziyaret edecek.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin'den oluşan heyet CHP, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisine ziyarette bulunacak.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mustafa Emre Çelik'ten oluşan heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve Türkiye İttifakı Partisini ziyaret edecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası