Şanlıurfa’da Birecik Barajı’nın kapaklarının açılmasının ardından bölgede alarm verildi. İş yerleri, parklar, restoranlar sular altında kalırken, Fırat Nehri'nin su seviyesi 3-4 metre yükseldi. Zabıta ekipleri, nehirden uzak durmaları konusunda vatandaşları uyardı.

BARAJ KAPAKLARI AÇILDI, SU BASTI Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağış sonrasında barajların doluluk oranı arttı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Fırat Nehri'nde Birecik Barajı’nın kapakları açıldı. Kapakların açılmasıyla taşan Fırat Nehri taştı, çevredeki iş yerleri, parklar, yollar sular altında kaldı, dubalarda tehlike alarmı çaldı.

4 METRE YÜKSELDİ Şiddetli akıntı nedeniyle su üstündeki duba restoranlar suya gömüldü. Birecik Belediyesi zabıta ekipleri, nehirden uzak durmaları konusunda vatandaşları uyardı. Fırat Nehri'nin su seviyesi 3-4 metre yükseldi.

“TEHLİKE ARZ EDİYOR” Mahalleli Mehmet Çağdaş, "Bazı iş yerlerini su bastı. Mesire alanları, parkları su bastı. Köprünün ayaklarında hasar bile oluşmaya başladı" yorumunu yaparken, Tacettin Aslan, "Yağmurlardan dolayı Birecik Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kapaklar açıldı. Kapakların açılmasıyla birlikte Fırat Nehri'nin su seviyesinin 3-4 metre yükseldiğini görüyoruz. Kafeler, duba restoranlar tehlike arz ediyor. Can ve mal kaybı olmadan yetkililerin duba restoranlar konusunda duyarlı olmasını istiyoruz" yorumunu yaptı.

7 YIL SONRA AÇILDI Öte yandan Şanlıurfa’da Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Şanlıurfa'da inşa edilen Atatürk Barajı’nın kapakları da 7 yıl sonra açıldı. Tarımsal sulama ve elektrik üretimine katkısının yanı sıra ekonomiye alternatif katkılarıyla da dikkat çeken barajda kontrollü su tahliyesi yapıldı. Fırat Nehri üzerinde bulunan barajın kapakları, daha önce 2004 ve 2019'da açılmıştı.

MİSKET BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI Şanlıurfa’da sağanak dışında dolu yağışı da etkili oldu. Siverek ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından misket büyüklüğünde dolu yağdı. Kısa sürede etkisini artıran dolu nedeniyle tarım arazileri beyaza bürünürken, bazı bölgelerde olgunlaşmış ekinlerin zarar gördüğü öğrenildi.

