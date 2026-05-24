Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım’da Kerem Aktürkoğlu’nun antrenmanda yaşadığı sakatlık büyük korkuya neden oldu. Yapılan kontroller sonrası yıldız futbolcunun sağlık durumu netleşti.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili ilk detaylar ortaya çıktı.

İdmanda yaşadığı problem sonrası sağlık ekibi tarafından kontrolden geçirilen milli futbolcunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

10 GÜN FORMADAN UZAK KALACAK

Gazeteci Ertan Süzgün’ün aktardığı bilgilere göre yıldız oyuncunun yaklaşık 10 gün formasından uzak kalması bekleniyor.

Tivibuspor yorumcusu Ferhat Kızıltaş da Aktürkoğlu'nun sakatlığının ciddi boyutta olmadığını ve Fenerbahçeli oyuncunun Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosunda yer alacağını belirtti.

RİSK ALINMAYACAK

Teknik heyetin, Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçlarında Kerem’i riske etmeyi düşünmediği iddia edildi. Milli oyuncunun tedavi sürecinde özel bir fizik tedavi programına alınacağı ve grup aşamasındaki karşılaşmalara yetiştirilmesinin hedeflendiği öğrenildi.

A Milli Takım sağlık heyetinin, yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve dönüş sürecinin tedaviye vereceği cevaba göre netleşeceği öğrenildi.

