Süper Lig'in 34. ve son haftasında Eyüpspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de 2 kez gol sevinci yaşayan Kerem Aktürkoğlu, sezon geneli ve gelecek sezondaki hedefleri hakkında konuştu.

"BİR AN BİLE PİŞMANLIK YAŞAMAYACAĞIM"

Fenerbahçe formasını giydiği için çok gururlu olduğunu söyleyen Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe forması giydiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bir an bile bu formayı giydiğim için pişmanlık yaşamayacağım. Bu öncelikle bilinsin. Daha güzel şeyler yaşatmak isterdik ama her şeyde hayır var. Ne olacağını bundan sonra bilemeyiz. Taraftara ve camiama inanıyorum. Galibiyetle bitirmek isterdik, üzgünüz. Onlardan özür dileriz." dedi.

"SENEYE ÇOK DAHA FARKLI ŞEYLER KONUŞACAĞIZ"

Gelecek sezon daha farklı bir Fenerbahçe izleteceklerini belirten Aktürkoğlu, "Söylenecek çok şey var ama söylemek istemiyorum. Bu sezonu sıkıntılı şekilde atlattık. Seneye çok güzel günler olacak, ben buna inanıyorum ve taraftarımız da inansın. Bizi her yerde desteklediler, Allah razı olsun. Daha iyisini yapabilirdik, olmadı! Seneye çok daha farklı şeyler konuşacağız!" diye konuştu.

"DÜNYA KUPASI ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Dünya Kupası'nda başarı hedeflediklerini kaydeden milli futbolcu, "Dünya Kupası ülkemiz için çok önemli. Yıllar sonra gidiyoruz. Çok yorucu bir sezon oldu. Dünya Kupası heyecanı farklı. Hepimiz bunun hayalini kurduk. Oraya gittiğimiz için mutluyuz ama orada da başarılı olmamız lazım. Ülkemizin ve bizim buna ihtiyacımız var. İnşallah takım ayırt etmeden birliktelik olur. Orada da başarılı olacağız." açıklamasını yaptı.

