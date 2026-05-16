Filiz Eryılmaz, piyasaların Orta Doğu’daki savaşın kısa süreceği yönündeki iyimserliği geride bırakarak olumsuz senaryoya geçtiğini söyledi. ABD’de güçlü enflasyon ve yüksek faiz beklentisinin altın ve gümüşü baskıladığını belirtti. Muhtemel “pazartesi” senaryosunda ise riskli varlıklardan kaçış ve satış baskısının artabileceğini ifade etti.

Ekonomist Prof. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasalardaki son dalgalanmaları, değişen ekonomik senaryoları, altın ve gümüşteki düşüşün nedenlerini anlattı.

Piyasaların "Orta Doğu'daki savaş erken biter, çok uzun sürmez" şeklinde bir iyimserliği fiyatladığını belirten Eryılmaz, bu sürecin artık sonuna gelindiğini söyledi.

Kötümser senaryo devreye girdi, altın ve gümüş baskı altında! Pazartesi uyarısı geldi

Eryılmaz'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Taco Trade'in Nako Trade'e döndüğünü gördük. Ne demek Taco Trade? Trump geri adım atar. Yani bu işi tırmandırmaz, bu savaşı bir şekilde bitirir fiyatlaması vardı. O nedenle piyasalar ağırlıklı olarak bu savaşın uzun süreceğini hiç fiyatlamadı. Fakat özellikle bu Çin-ABD görüşmesinden sonra 'bu iş uzayacak' algısı geldi. Dolayısıyla o Takon döndü Nako'ya. Peki Nako nedir? Yani Hürmüz'ün artık açılma şansı yoka döndü"

Kötümser senaryo devreye girdi, altın ve gümüş baskı altında! Pazartesi uyarısı geldi

GÜÇLÜ ABD ENFLASYONU VE ÜFE TEHLİKESİ

Bu hafta ABD'den gelen enflasyon verilerinin çok güçlü çıktığına dikkat çeken Prof. Dr. Filiz Eryılmaz, özellikle Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) önemine değindi.

Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın TÜFE'den önce ÜFE'de kendini gösterdiğini belirterek, piyasada zaten satın alınmış olan olumlu beklentinin yerini sert satışlara bıraktığını söyledi.

Kötümser senaryo devreye girdi, altın ve gümüş baskı altında! Pazartesi uyarısı geldi

KÜRESEL EKONOMİ İÇİN ÜÇ SENARYO

Dünya ekonomisinin önünde üç farklı senaryo bulunduğunu belirten Eryılmaz, piyasaların şu an ilk senaryoyu terk edip ikinci aşamaya geçtiğini ifade etti.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAGİM Altında umutlar tükeniyor mu? Dikkat çeken FED fiyatlaması

Olumlu (baz) senaryo: Savaşın en fazla Haziran sonu gibi 3-4 ay içinde bitmesi, Hürmüz'ün açılması ve petrolün yılın ikinci yarısında 85-90 dolara gerilemesi beklentisiydi. Bu senaryo artık tamamen geride kaldı.

Olumsuz (orta riskli) senaryo: Savaşın 3 aydan daha uzun sürmesi ve petrol fiyatlarının ortalama 100-120 dolar arasında seyretmesi.

Kötümser senaryo devreye girdi, altın ve gümüş baskı altında! Pazartesi uyarısı geldi

Eryılmaz, piyasaların bu haftadan itibaren artık bu olumsuz senaryoyu ufak ufak fiyatlamaya başladığını belirtti.

Ağır senaryo (IMF senaryosu): Savaşın bir yıldan uzun sürmesi, Hürmüz Boğazı'nın 6 aydan fazla kapalı kalması ve petrol fiyatlarının ortalama 120 doların üzerine çıkması.

Kötümser senaryo devreye girdi, altın ve gümüş baskı altında! Pazartesi uyarısı geldi

SICAK SAVAŞ YENİDEN BAŞLARSA NE OLUR?

“Trump’ın Çin lideriyle yaptığı görüşmenin ardından savaşı yeniden başlatma onayı aldığı” yönündeki iddiaları ve muhtemel sıcak savaş senaryosunu da değerlendiren Eryılmaz, pazartesi günü böyle bir ekonomik tabloya uyanılması halinde riskli varlıklardan kaçışın hızlanacağını söyledi.

Eryılmaz, bu senaryoda borsalarda daha sert düşüşler görülebileceğini, altın ve gümüşte ise satış baskısının artabileceğini öngördü.

Kötümser senaryo devreye girdi, altın ve gümüş baskı altında! Pazartesi uyarısı geldi

EZBER BOZULDU

Yatırımcıların en çok merak ettiği "Savaş ve belirsizlik varken güvenli liman olan altının yükselmesi gerekmez mi?" sorusuna da açıklık getiren Prof. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasadaki yerleşik ezberin bozulduğunu söyledi.

Kötümser senaryo devreye girdi, altın ve gümüş baskı altında! Pazartesi uyarısı geldi

Piyasanın şu an güvenli liman ihtiyacından ziyade enflasyon ve faiz ilişkisini satın aldığını belirten Eryılmaz, süreci şu sözlerle özetledi:

"Eğer petrol fiyatları yukarıda kalacak ve enflasyon yükselecekse, faizler de daha uzun süre yüksek kalacaktır. Faiz ise altının en büyük rakibidir. Bu nedenle piyasa şu an altın yerine faiz getirisi olan varlıklara yöneliyor. Orta riskli senaryoda ilk etapta çalışan mekanizma, yüksek faiz nedeniyle altın ve gümüşün baskılandığı senaryodur."

Haberle İlgili Daha Fazlası