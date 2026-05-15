Kuveyt Türk, Ocak-Mart 2026 döneminde reel ekonomiye 755 milyar liralık fon kullandırdı. Söz konusu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %49’luk artışa işaret etti. 2026’nın ilk çeyreğinde 15,5 milyar lira kazanç elde eden Kuveyt Türk’ün kârı %32 arttı. Genel Müdür Ufuk Uyan, “Müşterilerimiz için çözüm odaklı iş ortağı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, küresel belirsizliklerin ve makroekonomik dalgalanmaların devam ettiği 2026'nın ilk çeyreğinde; üretim, ihracat ve KOBİ odaklı finansmanlarıyla ekonomiye katkı sağlamayı sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda banka Ocak-Mart 2026 döneminde 755 milyar liralık fon kullandırdı. Söz konusu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %49’luk bir artışa da işaret etti.

KÂRI YÜZDE 32 ARTTI

2026 yılının ilk çeyreğinde %32 artışla 15,5 milyar lira konsolide net kâr elde eden Kuveyt Türk’ün;

-Konsolide aktif büyüklüğü 1,59 trilyon lira oldu.

-Öz kaynakları 150 milyar liraya ulaştı.

-Öz kaynak karlılığı %43 ve sermaye yeterlilik oranı %17,34’ü buldu.

-Cari hesabın toplanan fonlar içerisindeki payı %63’e ulaştı.

-Donuk alacaklar oranı ise %2,65 seviyesinde gerçekleşti.

“ÇÖZÜM ODAKLI İŞ ORTAĞI”

Güçlü sermaye yapıları, yüksek aktif kaliteleri ve temkinli risk yönetimi anlayışıyla gelecek dönemde de sağlıklı bir zeminde büyüme hedeflediklerini vurgulayan Ufuk Uyan, “Katılım finans modelinin sunduğu değer önerisiyle, müşterilerimiz için güvenilir ve çözüm odaklı bir iş ortağı olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dijitalleşme ve sadeleşme odaklı çalışmaları ile müşteri deneyimini güçlendirdiklerini de belirten Ufuk Uyan; iştirakleriyle sundukları bütüncül hizmet yapısının, finansal performanslarına olumlu yansıdığını aktardı.