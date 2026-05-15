İhlas Haber Ajansı • Seyhan
Adana'da korkutan kaza! Kontrolden çıkan tır sulama kanalına uçtu
Kaydet
Adana'nın Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan büyükşehir belediyesine ait bir hafriyat tırının demir bariyerleri aşarak sulama kanalına uçtuğu korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların yüreklerini ağza getiren olayda, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR