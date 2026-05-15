Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Hollanda bandıralı bir gemide görülen hantavirüs vakalarına ilişkin küresel riskin düşük seviyede olduğunu açıkladı. Şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda toplam 10 vaka bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hollanda bandıralı 'MV Hondius' gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakalarına ilişkin küresel riskin düşük olduğunu yineledi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’de düzenlenen haftalık basın toplantısında konuya ilişkin son bilgileri paylaştı.

3 ÖLÜM DAHİL 10 VAKA

Ghebreyesus, şimdiye kadar DSÖ’ye 3 ölüm dahil toplam 10 hantavirüs vakasının bildirildiğini açıkladı. Vakalardan 8’inin laboratuvar testleriyle Andes virüsü olarak doğrulandığını, 2’sinin ise muhtemel vaka olarak değerlendirildiğini belirtti.

2 Mayıs’tan bu yana yeni ölüm bildirilmediğini söyleyen Ghebreyesus, yolcuların ülkelerine dönüş süreçlerinde yeni vakaların tespit edilebileceğini ancak bunun salgının büyüdüğü anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

KAPTAN VE 26 MÜRETTEBAT YOLDA

MV Hondius gemisindeki yolcuların Tenerife’den tahliye sürecinin başarıyla tamamlandığını aktaran Ghebreyesus, 120’den fazla kişinin kendi ülkelerinde ya da geçici olarak bulundukları ülkelerde karantinaya alındığını söyledi. Geminin kaptanı Jan Dobrogowski ile 26 mürettebatın ise yolculuğa devam ettiği ve geminin 18 Mayıs’ta Hollanda’ya ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Hantavirüsün genellikle kemirgenlerden bulaştığı biliniyor. Virüs; enfekte kemirgenlerin dışkı, idrar veya salyasıyla temas sonucu yayılabiliyor. Ateş, halsizlik ve kas ağrısıyla başlayan hastalık, bazı vakalarda solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası