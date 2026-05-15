7-8 Temmuz’daki tarihi Ankara NATO Zirvesi öncesinde ABD'deb Türkiye itirafı geldi. ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, NATO güvenlik alanını korumak adına en az ABD kadar katkı sağladı." dedi

Washington’da düzenlenen “NATO’nun Yeni Jeopolitiğinin Merkezinde Türk-Amerikan İttifakı” paneli, 7-8 Temmuz 2026’da Ankara’da gerçekleşecek tarihi NATO Zirvesi öncesinde iki ülke arasındaki stratejik bağları yeniden tanımladı.

İletişim Başkanlığı ve SETA DC iş birliğiyle düzenlenen panelde, Türkiye’nin ittifak içindeki "vazgeçilmez" konumu ve savunma sanayisindeki devrim niteliğindeki dönüşümü ele alındı.

Washington’da Türkiye itirafı: NATO güvenliğine ABD kadar katkı sağladılar

BÜYÜKELÇİ JEFFREY: "TÜRKİYE EN AZ ABD KADAR KATKI SAĞLADI"

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye’nin son yıllarda küresel güvenlik mimarisindeki belirleyici rolüne değinerek şunları açıkladı:

"Türkiye, ABD ile birlikte, son birkaç yıldaki tüm büyük güvenlik meselelerinde özellikle Ukrayna’dan Kafkasya’ya, Karadeniz’den Balkanlar’a ve Orta Doğu’ya kadar belirleyici rol oynadı. Türkiye, NATO güvenlik alanını korumak adına en az ABD kadar katkı sağladı."

Washington’da Türkiye itirafı: NATO güvenliğine ABD kadar katkı sağladılar

YENİ PARADİGMA

Panelde söz alan uzmanlar, Türkiye’nin müttefikler arasındaki uyuşmazlıklarda üstlendiği dengeleyici rolü "köprü" fonksiyonunun ötesine taşıdı. Hazar Bölgesi Politika Merkezi’nden Dr. Roger Kangas, Ankara’nın diplomatik ağırlığına dair, "Türkiye, odadaki sorumlu yetişkin rolünü üstlenmek ve çatışan tarafları bir araya getirmek zorunda kalabilir." dedi.

Washington’da Türkiye itirafı: NATO güvenliğine ABD kadar katkı sağladılar

SAVUNMA SANAYİSİNDE TÜRKİYE-ABD MOTORU

Emekli Albay Rich Outzen, iki ülke arasındaki ilişkilerde savunma sanayisinin artık bir "satıcı-alıcı" ilişkisinden ziyade ortak kapasite üretimine dönüştüğünü belirtti. Outzen, Türkiye’nin ulaştığı teknolojik seviyeyi şöyle tanımladı:

"Yeni paradigma şudur: Türkiye, ABD’li şirketlerin satın almak isteyeceği kadar kaliteli ürünler üretiyor. Savaş deneyimi, endüstriyel kapasite ve mühendislik yetkinliğinin birleşimi elde edilmesi zor bir güçtür. ABD ve Türkiye, ittifakın gerçek sert güç caydırıcılığının motorlarıdır."

Washington’da Türkiye itirafı: NATO güvenliğine ABD kadar katkı sağladılar

"LOBİLERİN BAHANELERİ TÜKENDİ"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Çağrı Erhan, Suriye’de Ahmed Şara yönetiminin kurulmasıyla birlikte bölgedeki terörle mücadele argümanlarının çöktüğüne dikkat çekti. Şara yönetiminin Türkiye ve ABD ile DEAŞ’a karşı iş birliği yapmasının, "PKK/YPG DEAŞ ile savaşıyor" bahanesini Washington nezdinde anlamsız hale getirdiğini ifade eden Erhan, bu yeni durumun Türk-Amerikan ilişkilerindeki en büyük pürüzlerden birini gidermek için tarihi bir fırsat sunduğunu açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası