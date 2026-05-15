Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarını 'Mavi Vatan' yasasıyla güvence altına alıyor. ABD basınında geniş yankı uyandıran yeni yasa taslağına göre, Ankara'ya kıyılardan 370 kilometre uzaklığa kadar Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan etme yetkisi veriliyor.

Bloomberg’in haberine göre, Ankara, Doğu Akdeniz ve Ege’deki deniz yetki iddialarını stratejik bir boyuta taşıyacak bir yasal düzenleme hazırlığında.

AK Parti tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması planlanan yasa taslağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye kıyılarından 200 deniz mili (370 kilometre) uzaklığa kadar uzanan bir "Münhasır Ekonomik Bölge" (MEB) ilan etme yetkisi vermeyi amaçlıyor.

Teklifin, bayram sonrasında TBMM'ye sunulması bekleniyor.

MADENCİLİK, SONDAJ VE DENİZ PARKLARI ÜZERİNDE TAM YETKİ

Hazırlanan tasarı, sadece doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerini değil, deniz altındaki tüm ekonomik kaynakları kapsıyor. Yasa yasallaştığında Türkiye,

Balıkçılık, madencilik ve sondaj haklarını talep etme,

İhtilaflı sular da dahil olmak üzere "deniz parkları" kurma,

Deniz yetki alanlarındaki ekonomik yargı yetkisini tesis etme konularında tam yetkili olacak.

MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli son grup toplantısında "Ege'de mevcut dengeyi bozma veya Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen fiilî durum üretme" amaçlarına kayıtsız kalmalarının beklenemeyeceğini belirtmişti. Bahçeli, "Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlık hakkını koruyacak; Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarını başkalarının onayına bağlamayacak; Ege'deki denge hukukunun aşındırılmasına müsaade etmeyecektir" demişti.

DENİZLERDE ÜÇLÜ KADEMELENDİRME

Yeni yasa ile Türkiye kıta sahanlığı, bitişik bölge ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) kavramlarını kendi iç hukukuna dahil ederek resmileştirecek.

Uluslararası sözleşmelerin tanıdığı haklar çerçevesinde Türkiye’nin kendi kademelendirmesini kayda geçireceği düzenlemede, karasuları sınırları netleştiriliyor:

Karasuları 12 deniz mili olarak tescil edilecek. Mevcut statü korunarak karasuları 6 deniz mili olarak kayda geçirilecek.

EGE’DEKİ HASSAS DENGE

ABD basınına göre yasa teklifi, Ege Denizi'ndeki karasuları sınırlandırmasında Türkiye’nin tavizsiz tutumunu pekiştiriyor. Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarma iddiasına karşılık, Türkiye’nin Ege’deki mevcut %40’lık paylaşımın aleyhine değişmesine (Yunanistan lehine %70’e çıkmasına) izin vermeyeceği , Yasada 6 mil sınırının kayda geçirilmesi, TBMM’nin 1995 yılında aldığı ve 12 mil genişletilmesini "casus belli" sayan kararıyla uyumlu bir hukuki zemin oluşturuyor.

MEB VE KITA SAHANLIĞI SORUNUNA HUKUKİ KALKAN

Türkiye’nin, bazı hükümleri çıkarlarıyla çeliştiği gerekçesiyle taraf olmadığı 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne (UNCLOS) karşı kendi "ulusal deniz mevzuatını" getirmesi yasanın en stratejik yönü.

Özellikle Ege’de henüz bir anlaşmayla belirlenmemiş olan kıta sahanlığı sınırları konusunda, Türkiye bu yasa ile kendi yetki alanlarını haritalandırarak ilan etmiş olacak.

1,2 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ ENERJİ HATTI

Bloomberg’in bir diğer iddiasına göre, Türkiye, NATO’nun Doğu Avrupa kanadındaki askeri mobiliteyi ve enerji güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir proje sundu. Ankara, müttefiklerin yakıt ihtiyacını kesintisiz karşılamak üzere, sadece askeri kullanım için tasarlanmış 1,2 milyar dolarlık bir enerji boru hattı inşa edilmesini önerdi.

ROTA: TÜRKİYE-BULGARİSTAN-ROMANYA

Ankara’nın önerdiği güzergah, Türkiye’den başlayarak Bulgaristan üzerinden Romanya’ya uzanıyor. Hattın, NATO'nun Doğu kanadındaki operasyonel kabiliyetini doğrudan desteklemesi planlanıyor.

MALİYET AVANTAJI

Türkiye’den Romanya’ya uzanacak bu hattın maliyeti, Yunanistan üzerinden geçebilecek alternatif rotaların sadece beşte biri kadar.

Ayrıca alternatif deniz rotalarının aksine, karadan ilerleyen bu hat, deniz taşımacılığına bağımlı olmadığı için olası saldırı ve engellemelere karşı çok daha az kırılgan bir yapı sunuyor.

ANKARA ZİRVESİ’NDE KRİTİK KARAR BEKLENİYOR

Planlanan boru hattının sivil kullanıma kapalı olacağı ve sadece askeri yakıt sevkiyatı için kullanılacağı ileri sürüldü.

Projeye dair nihai kararın, 7-8 Temmuz 2026’da Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde veya zirve sırasında netleşebileceği iddia edildi.

