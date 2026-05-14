Milli Savunma Bakanlığı, yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada "Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışması, denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme açıklamasında önemli noktalara dikkat çekildi.

MSB açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:

DENİZ YETKİ ALANLARI

Söz konusu kanun çalışmalarına Bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir.

Küresel ve bölgesel güvenlik ortamında yaşanan son gelişmeler, dost ve müttefik ülkeler arasında savunma alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesini her zamankinden daha önemli hâle getirmektedir.

