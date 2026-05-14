İspanya genelinde yerel yönetimler, şehir estetiğini ve kamusal alan düzenini korumak adına balkonlarda çamaşır kurutulmasına yönelik sert kısıtlamalar getirdi. Sokaktan görülecek şekilde çamaşır asan vatandaşlara, şehre göre değişmekle birlikte 1.500 euroya (yaklaşık 80 bin TL) kadar ağır para cezaları kesilmeye başlandı.

İspanya’da birçok şehirde balkonlarda sokaktan görülebilecek şekilde çamaşır kurutulmasına ağır para cezaları getirildi. Bazı kentlerde cezalar 1.500 euroya (yaklaşık 80 bin TL) kadar çıkıyor.

Murcia bölgesine bağlı Lorca kentinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, balkonlarda veya dış cephede görülebilecek şekilde çamaşır kurutanlara 151 eurodan (yaklaşık 8 bin TL) başlayıp 1.500 euroya kadar ulaşan cezalar kesilebilecek. Yerel yönetim, uygulamanın binaların görünümünü korumayı ve “toplumsal düzeni bozan davranışları” önlemeyi amaçladığını açıkladı.

Balkonda çamaşır kurutma devri kapandı! Rekor cezalar kapıda

Lorca Belediye Başkanı Fulencio Gil, şehirdeki bina ve balkonların görünümünün kentin imajını doğrudan etkilediğini belirterek, düzenlemenin daha düzenli bir şehir görüntüsü oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Ayrıca mahalle dernekleri ve yerel toplulukların da uygulamayı desteklediği ifade edildi.

ÇAMAŞIR SİLKELEMEK VE KOVALARDAKİ SUYU BOŞALTMAK DA YASAK

Benzer uygulamalar İspanya’nın farklı şehirlerinde de yürürlükte bulunuyor. Vigo kentinde balkonlara sokaktan görülecek şekilde çamaşır asanlara 750 euroya kadar para cezası verilebiliyor. Aynı şehirde kıyafet silkelemek, su kovalarını boşaltmak veya yayalar için risk oluşturabilecek eşyalar asmak da yasak kapsamında yer alıyor.

Balkonda çamaşır kurutma devri kapandı! Rekor cezalar kapıda

BALKONLARDA ÇAMAŞIR KURUTMA DEVRİ KAPANDI

Katalonya bölgesindeki Lleida, Tarragona ve Girona’da da balkonlarda çamaşır kurutmaya yönelik çeşitli kısıtlamalar bulunuyor. Barselona’da ise benzer bir düzenlemenin gündemde olduğu ve sokaktan görülebilen çamaşırlar için 750 euroya kadar ceza uygulanmasının planlandığı belirtiliyor.

Başkent Madrid’de ise mevcut şehir planlama kuralları kapsamında çamaşır iplerinin sokaktan görünmeyecek şekilde korunması zorunlu tutuluyor. Yönetmeliklere göre balkonlarda açık şekilde çamaşır asılmasına izin verilmiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası