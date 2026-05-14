Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede, Tayvan sorununun Çin-ABD ilişkileri açısından en önemli mesele olduğunu ifade etti. Bu konunun doğru şekilde ele alınması halinde ikili ilişkilerde istikrarlı bir ilerleme sağlanabileceğini söyleyen Şi, aksi takdirde iki ülke arasında sorunlar yaşanacağını vurguladı. Şi’nin açıklamasına tepki gösteren Tayvan Dışişleri Bakanlığı ise, "Pekin'in uluslararası alanda Tayvan adına herhangi bir iddiada bulunma hakkı yoktur" dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’de gerçekleştirdiği ikili görüşmenin yankıları sürerken, Pekin yönetiminden toplantının içeriğine ilişkin açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ticaret savaşlarının galibinin olmadığını vurgulayan Şi, Çin ve ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin karşılıklı yarar ve kazan-kazan esasına bağlı olduğunu ifade etti. Eşitlik temelli diplomasinin anlaşmazlıkların çözümü için en doğru adres olduğunun altını çizen Xi, ekonomi ve ticaret alanlarında yakalanan olumlu ivmenin sürmesi gerektiğini vurguladı.

ABD-Çin hattında kritik temas! Şiden Trumpa Tayvan mesajı: Çatışma uyarısı geldi

"TAYVAN, EN ÖNEMLİ MESELE"

Xi, Trump’la yaptığı görüşmede Tayvan sorununun Çin-ABD ilişkileri açısından en önemli mesele olduğunu ifade etti. Bu konunun doğru şekilde ele alınması halinde ikili ilişkilerde istikrarlı bir ilerleme sağlanabileceğini söyleyen Xi, aksi takdirde iki ülke arasında sorunlar yaşanacağını ve ikili ilişkilerin tehlikeye gireceğini söyledi. "Tayvan’ın bağımsızlığı" ile "Tayvan Boğazı'nda barış" konularının su ile ateş kadar farklı olduğunun altını çizen Xi, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumanın Çin ile ABD’nin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

TRUMP, TAYVAN SORUSUNU CEVAPSIZ BIRAKTI

Görüşmenin ardından Şi ile birlikte Cennet Tapınağı’nı ziyaret eden Trump’ın "Tayvan konusu gündeme geldi mi?" sorusunu cevapsız bırakması dikkat çekti.

TAYVAN'DAN ÇİN'E SERT TEPKİ

Öte yandan Tayvan'dan, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in açıklamalarına sert tepki geldi. Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Çin'in bölgesel barış ve istikrar için "tek risk" olduğunu belirtti. Bakanlık, "Şu anda bölgesel barış ve istikrar için tek risk Pekin yetkilileridir" ifadelerini kullanarak, Çin'in Tayvan ve çevresindeki "askeri taciz" ve gri bölge faaliyetlerine dikkat çekti. Bakanlık ayrıca, "Pekin'in uluslararası alanda Tayvan adına herhangi bir iddiada bulunma hakkı yoktur" dedi.

