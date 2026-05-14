Görenler alkış tuttu! Irmakta mahsur kalan çocukları böyle kurtardı
Antalya’da yüzmek için girdikleri ırmakta suyun yükselmesi sonucu ağaçların arasında mahsur kalan 2 çocuk, kamyon iç lastiğiyle bir vatandaş tarafından kurtarıldı.
- Y. Y. (16) ve R. B. (15) isimli çocuklar, Manavgat Şelalesi'nin yanında bulunan Manavgat Belediyesi Şelale Mesire Alanı'ndan suya girdi.
- Suyun yükselmesi sonucu iki çocuk adacıkta mahsur kaldı.
- Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.
- Mesire alanındaki Ali Sevinç isimli vatandaş, kamyon iç lastiği ve kürek yardımıyla çocukları kurtardı.
- Kurtarılan çocuklar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
- Ali Sevinç'in daha önce de birçok kişiyi ırmakta kurtardığı belirtildi.
Antalya’da Manavgat Şelalesi’nin yanında bulunan Manavgat Belediyesi Şelale Mesire Alanı’ndan yüzmek için ırmağa giren Y. Y. (16) ve R. B. (15) isimli çocuklar, yürekleri ağza getirdi.
MAHSUR KALDILAR
2 çocuk suyun yükselmesi sonucu adacıkta söğüt ağaçlarının arasında mahsur kaldı. Çocukların yardım seslerini duyan mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.
KAMYON LASTİĞİYLE KURTARDI
Olay yerine Antalya’dan kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Ekipler beklenirken mesire alanında bulunan bir vatandaş Ali Sevinç isimli kişiyi aradı. Sevinç otomobilinin bagajına koyduğu şambrel olarak adlandırılan kamyon iç lastikleriyle çocukların bulunduğu yere kürek yardımıyla ulaştı.
HERKES TARAFINDAN ALKIŞLANDI
Sevinç, söğüt ağaçlarının arasında bulunan 2 çocuğu şambrelin üzerine alarak kıyıya çıkardı. Kurtarma anı çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlanırken, 2 çocuk, jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Çocukları kurtaran Ali Sevinç’in daha önce birçok kişiyi ırmakta boğulmaktan kurtardığı öğrenildi.