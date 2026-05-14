Antalya’da yüzmek için girdikleri ırmakta suyun yükselmesi sonucu ağaçların arasında mahsur kalan 2 çocuk, kamyon iç lastiğiyle bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Antalya’da Manavgat Şelalesi’nin yanında bulunan Manavgat Belediyesi Şelale Mesire Alanı’ndan yüzmek için ırmağa giren Y. Y. (16) ve R. B. (15) isimli çocuklar, yürekleri ağza getirdi.

Görenler alkış tuttu! Irmakta mahsur kalan çocukları böyle kurtardı

MAHSUR KALDILAR

2 çocuk suyun yükselmesi sonucu adacıkta söğüt ağaçlarının arasında mahsur kaldı. Çocukların yardım seslerini duyan mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

KAMYON LASTİĞİYLE KURTARDI

Olay yerine Antalya’dan kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Ekipler beklenirken mesire alanında bulunan bir vatandaş Ali Sevinç isimli kişiyi aradı. Sevinç otomobilinin bagajına koyduğu şambrel olarak adlandırılan kamyon iç lastikleriyle çocukların bulunduğu yere kürek yardımıyla ulaştı.

HERKES TARAFINDAN ALKIŞLANDI

Sevinç, söğüt ağaçlarının arasında bulunan 2 çocuğu şambrelin üzerine alarak kıyıya çıkardı. Kurtarma anı çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlanırken, 2 çocuk, jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Çocukları kurtaran Ali Sevinç’in daha önce birçok kişiyi ırmakta boğulmaktan kurtardığı öğrenildi.

