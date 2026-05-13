Sivas ve Giresun sınırındaki Kılıçkaya Baraj Gölü'nde, yoğun yağışlar sonrası doluluk oranı yüzde 100'ü aşarak baraj taştı. Geçmişte kuraklık nedeniyle zemini otlaklara dönüşen gölün taşmasıyla çevredeki tesisler ve ulaşım yolları sular altında kaldı. Ekipler güvenlik önlemi alırken, tarım arazilerini korumak amacıyla baraj kapaklarından Kelkit Çayı'na kontrollü su tahliyesi yapılması planlanıyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesi ve Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi sınırları içerisinde yer alan 64 kilometrekare genişlikteki Kılıçkaya Baraj Gölü'nde doluluk oranı yüzde 100'ün üstüne çıktı. Elektrik üretimi ve tarımsal sulamada kullanılan baraj gölünün taşması ile göl kenarındaki tesisler sular altında kaldı.

Geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle ineklere otlak olan göl zemininden geriye iz kalmadı. Gölün dolup taşmasına, kış aylarında yağan yoğun karlar ve aralıksız eden yağışlar neden oldu.

Kuruyan baraj doldu taştı! Su seviyesi yüzde 100'ü geçti, tesisleri su bastı

GÖL BİR HAFTADA TAŞTI

Bir hafta önce piknik yaptığı alanın şimdi sular altında kaldığını belirten Adem Yılmaz, "Bu sene sürekli yağmur yağdı. Cumartesi günü söğüt ağaçları altında piknik yaptık, bugün sular altında kaldı. Kılıçkaya Barajı'nda genç ve yaşlılar burada piknik yapıp eğleniyorlar. Bu sene kış boyu kar, yağmur çok yağdı, baraj tamamen doldu." dedi.

UYARI LEVHALARI DİKİLDİ

Köylere ve sosyal tesislere hizmet veren yolun bir kısmı su altında kalınca Suşehri Özel İdare ekipleri yan yol çalışması yaptı ve jandarma ekipleri uyarı levhaları dikti. Gölün taşmasıyla tarım arazilerinin zarar görmemesi için önümüzdeki günlerde savaklardan Kelkit Çayı'na su bırakılması bekleniyor.

7 MİLYON METREKÜP HACME SAHİP

Kelkit Çayı üzerinde 1990 yılında hizmete alınan Kılıçkaya Barajı'nın toplam kapasitesi 7 milyon metreküp olarak belirtiliyor. Akarsu yatağından yüksekliği ise 134 metre. Normal su göl hacmi 1400 hektar metreküp. Normal su kotunda göl alanı ise 64 kilometrekare. Barajdan yıllık 332 GWh'lık elektrik enerjisi üretiliyor.

